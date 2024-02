Norge eksporterte 20 984 tonn sild til en verdi av 403 millioner kroner i januar. Verdien falt med 12 millioner kroner mens volumet falt med 26 prosent, sammenlignet med januar i fjor

Polen, Tyskland og Litauen var de største markedene for sild i januar

- Med en total kvotereduksjon for all sild på 20 prosent, og NVG-sild på 24 prosent, er det naturlig at fangstene ligger under nivåene fra januar i fjor. I tillegg har et krevende fiske resultert i at det ble landet til sammen 72 000 tonn i januar i år, mot 103 000 tonn i samme periode i fjor, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen i en pressemelding fra Sjømatrådet.

Redusert eksport av hel fryst sild

Trenden med redusert eksport av hel fryst sild til fordel for økt andel av filet fortsetter. Fryst filet sto for 70 prosent av eksporten i januar.

- De viktigste sildemarkedene Polen og Tyskland har en sterk måned, med en samlet økning på henholdsvis 28 prosent og 46 prosent på fryst filet. Samtidig økte prisen henholdsvis 6 prosent og 7,5 prosent i euro, sier Johnsen.