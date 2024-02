Alarmen gikk klokka tirsdag morgen, melder Fiskeribladet. Båten befant seg rett sør av Færøyene da den gikk ned, og avisa har fått bekreftet fra hovedredningssentralen i Torshavn at båten har gått ned.

Ifølge den færøyske avisa local.fo handler det om den havgående linebåten «Kambur». Båten ble ifølge avisa alvorlig skadet under møtet med en stor bølge, og sendte ved sjutida ut nødsignal. Meldingen til «Maritime Rescue Coordination Center» MRSS handlet om at båten var sterkt skadet, hadde slagside, og at mannskapet planla evakuering.

Ting skjedde så raskt om bord at mannskapet sto på skutesida da redningshelikopteret nådde fram. Helikopteret plukket først opp 13 medlemmer av mannskapet og fløy dem til sykehus. Deretter returnerte helikopteret for å plukke opp de siste tre, men lyktes bare i å redde den ene av de gjenværende.

Søk pågår nå etter de to som er savnet, ifølge den færøyske avisa.