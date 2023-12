15 bedrifter innenfor havnæringene kan nå sette i gang forskningsprosjekter. De skal blant annet utvikle mer miljøvennlige fangstredskap, lage systemer for autonom droneinspeksjon av vindkraftverk, og utvikle fôr som reduserer sykdom hos settefisk, fremgår det av en pressemelding fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

- Vi trenger at næringslivet leder an med forskning og innovasjon. Forskningen som disse bedriftene skal utføre vil gi oss viktig kunnskap som både forvaltning og næringsliv vil kunne benytte når vi skal utvikle de blå næringene. Prosjektene bidrar til at Norge fortsette å lede an internasjonalt innen bærekraft og innovasjon på havet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

– Skal norsk marin og maritim næring fortsatt være i verdenstoppen, må vi ha forskning og utvikling i verdenstoppen. Forskningen i bedriftene som nå har fått støtte vil bidra til bærekraftig vekst og fornuftig forvaltning av havet vårt fremover, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Blant annet får Ervik Havfiske AS på Stadlandet 10 millioner kroner til et prosjekt der målet er å gjøre snøkrabbefangst mer bærekraftig og lønnsomt gjennom å utvikle hele fiskeriet, fra fangst til salgbart produkt. De tar sikte på å utvikle teiner som er mer effektive. Teinene skal også kunne ta i bruk alternativt marint råstoff til agnformål og oppnå et prosessert produkt med jevnere kvalitet.

Norbait AS på Måløy i Vestland 3,5 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle kostnadseffektive teine- og lineagn for kommersielt fiske basert på marint restråstoff og bionedbrytbare hjelpestoffer. Det nye agnet skal fiske minst like godt som tradisjonelt agn, og bidra til mindre plastforurensing fra fiskerinæringa.

Ulstein Design & Solutions AS i Møre og Romsdal får 3 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle en forbedret og automatisk metode for overføring av slepelinen mellom drivende skip og slepefartøy. Løsningen vil være effektiv i tilfeller der det drivende skipet er et mannskapsløst autonomt skip, eller et drivende skip som har blitt forlatt av mannskapet. Nye løsninger vil redusere risiko for at skipet kolliderer eller grunnstøter. Slike uønskede hendelser kan medføre fare for liv, skade på havstrukturer og forurensning fra last.

Stable AS i Arendal får 6 millioner kroner til et prosjekt der målet er å tilrettelegge for autonom droneinspeksjon av vindkraftverk fra servicefartøy. Dette innebærer blant annet å finne løsninger for sikker letting og landing fra båt, samt å etablere teknologistandarder som gir langsiktig økonomisk og operasjonell trygghet. Prosjektet vil favne hele verdikjeden, fra underleverandør til nøkkelteknologi, systemintegrator, båtdesigner og tjenesteleverandør.

Skretting Aquaculture Research Centre AS i Stavanger får 8,8 millioner kroner til å utvikle et nytt fiskefôr mot nyreforkalking hos settefisk (nefrokalsinose). Sykdommen er en stor utfordring, og ble i 2022 rangert som den nest høyeste årsaken til dødelighet, dårlig velferd og redusert vekst i norske settefiskanlegg. Prosjektet har som mål å utvikle en diett for å forhindre eller behandle sykdommen, og på den måten bidra til økt helse og velferd for laks.

