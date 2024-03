Ni personer ble evakuert i forbindelse med hendelsen. Tre ansatte er fortsatt om bord i båten. Det er ikke meldt om personskader foreløpig, ifølge politiet.

Kystvaktskipet KV Njord og politibåt er på stedet. Koordinator for VM i Skreifiske, Alexander Jansen, sier til Våganavisa at den nevnte fiskeskøyte var deltaker under Skreicupen.

– Situasjonen er nå avklart og fiskeskøyta blir slept til land for undersøkelse. Det var ingen brann om bord i båten, sier Jansen.

Operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Kari Eriksen, bekrefter overfor Våganavisa kl. 16.00 fredag, at hendelsen gikk bedre enn først antatt.

– Det virket verre enn det som åpenbarte seg. Ingen ble skadd og ingen trengte medisinsk hjelp. Og så kan det vise seg at det var snakk om damp og ikke røyk. Det ble ikke observert flammer, sier han.

Årsaken til at politiet slo storalarm, ifølge operasjonslederen, var at det det var mange om bord og at brann i båt sjelden er en god nyhet. Nå skal politiet snakke med mannskapet om bord og se nærmere på båten for å finne ut hva som kan ha skjedd, slår han fast.