Det bekrefter selskapet natt til torsdag.

– Det er med dyp sorg vi nå har fått vite at en person på oppdrag for oss er omkommet i denne tragiske hendelsen. Våre tanker går til de nærmeste og pårørende, skriver Gisle Ledel Johannessen, som er pressetalsperson for selskapet i en melding til VG like før klokken 01.30 natt til torsdag.

Seks personer ble hentet opp av sjøen etter helikopterulykken, som skjedde utenfor Sotra onsdag kveld. De ble sendt til Haukeland universitetssjukehus.

Én av disse ble natt til torsdag bekreftet omkommet, og de pårørende er varslet.

– Jeg kan bekrefte at én person er omkommet, sier kommunikasjonsdirektør ved Haukeland universitetssjukehus Erik Vigander til VG i 00.30-tiden.

For de fem andre som var om bord i helikopteret, er tilstanden slik:

– Det er én som er lettere skadet, og så er det fire med varierende skadegrad. Jeg kan ikke gå i detalj på det, sier Vigander, og legger til at han heller ikke kan si noe om alder eller kjønn på de involverte.

Vil avhøre skadede

Til NRK sier stabssjef i politidistriktet, Gustav Landro, at de vil forsøke å avhøre de skadede i løpet av natten.

– Det er ikke sikkert vi lykkes med det, fordi det har vært en stor påkjenning for dem som var om bord, sier han til kanalen.

Equinor har tidligere bekreftet at helikopteret tilhørte et av deres oljefelt. De har også bedt pårørende om å ta kontakt med selskapet.

I samarbeid med politiet har de opprettet et pårørendesenter på Scandic Kokstad.

– Politiet vil være til stede med personell på senteret, skriver kommunikasjonsdirektør Arne Lutro i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Var på treningstur

Ifølge politiet skjedde ulykken rundt seks kilometer vest for Algerøyna i Øygarden kommune.

Redningsleder Ståle Jamtli i Hovedredningssentralen (HRS) sa onsdag kveld at helikopteret var på treningstur da det havnet i sjøen rundt klokken 19.41.

De seks involverte personene var i vannet i rundt 50 minutter før de ble reddet opp, sier han.

Ordfører i Øygarden kommune Tom Georg Indrevik (H) sier at kommunen har iverksatt delen av kriseapparatet som trengs i forbindelse med hendelsen.

– Dette er en dramatisk situasjon. Vi er takknemlige for at alle passasjerene er gjort rede for. I samarbeid med nødetatene følger vi opp med det vi kan hjelpe til med, sa han onsdag kveld.