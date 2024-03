Arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene ber nå Regjeringen om å øke permitteringsreglene for fiskeindustrien fra dagens 26 uker til 52 uker innenfor en 18-måneders periode.

De viser til en undersøkelse de har gjennomført blant sine medlemsbedrifter, hvor tilbakemeldingene sier at dagens permitteringsregler byr på store utfordringer for både virksomheten og de ansatte.

Manglende råstoff

I januar 2023, ble permitteringsreglene for fiskeindustrien endret, noe Sjømatbedriftene hevder skaper store problemer for mange.

– Dersom bedriften ikke har arbeid å tilby etter at maksperioden på 26 uker er brukt opp, vil den permitterte verken ha krav på lønn eller dagpenger. Alternativet for den permitterte vil være å bli oppsagt, sier Eriksson i en pressemeling fra egen organisasjon.

Eriksson viser til at mange bedrifter har kommet i en situasjon med manglende råstofftilgang. Samtidig svarer bedriftene i undersøkelsen at de ser for seg at ting vil bedre seg og at man trenger arbeidskraften i løpet av 6 til 12 uker.

Midlertidige tilfeller

Han viser videre til at det, nettopp, er slike midlertidige tilfeller permitteringsordningen er ment å fange opp, slik at bedriftene kan beholde verdifull arbeidskraft. Eriksson viser videre til at både NNN, Fellesforbundet, NHO, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har vært tydelige på at permitteringsperioden bør økes fra 26 til 52 uker.

– Fortvilelsen er stor blant mange av våre virksomheter, det samme er den hos alle de ansatte som nå står uten, eller snart vil stå uten inntekt. Jeg ber arbeidsministeren om å lytte til de som har skoene på. Både arbeidstaker og arbeidsgiversiden er samstemte i denne saken. Jeg ber derfor om at arbeidsministeren, snarlig, tar grep og sørger for at reglene fra 26 til 52 uker, avslutter Robert H. Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.