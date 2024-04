- Dette er en viktig leveranse for oss som styrker vår posisjon i dette segmentet. Vi er stolte og takknemlige for å bli valgt som leverandør, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Bygger en helt ny type fartøy

Det var i fjor høst det ble kjent at VARD og Windward Offshore inngikk partnerskap, der man skulle bygge en helt ny type fartøy. Samarbeidspartner er Cyan Renewables i Singapore og de nye fartøyene skal blant annet betjene en vindpark utenfor Taiwan.

Den 87,5 meter lange prototypen har blant annet heissystem for vindmøller og et høydejusterbart system for overføring av varer og personell til mindre arbeidsbåter, altså noe helt annet det vi fram til dag har sett av servicefartøy for vindindustrien.

Og, selvsagt, denne båten skulle ikke utstyres med en tradisjonell dieselmotor, det ville vært en selvmotsigelse. Slik ble Pon Power AS hentet inn, og nå har man altså signert kontrakt for leveranse av hovedmotorer og nøddiesel til den nye såkalt hybride SOV, Service Operation Vessel.

Mindre drivstoff, mindre støy

- Pon Powers leveranse er basert på Cat 3512E-motorene med Variabel Speed. En variabel speed DC-løsning vil kunne redusere drivstofforbruket med opptil 30 prosent og gir i tillegg redusert støy, lavere vedlikeholdskostnader og lengre levetid på generatorene. Løsningen gjør at fartøyet kan operere med kun ett generatorsett med variabel hastighet, i tillegg til batterier - i et utvidet vindu av driftsprofilen under arbeid i vindparken, skriver selskapet.

- Dette er en viktig leveranse for oss som styrker vår posisjon i dette segmentet. Vi er stolte og takknemlige for å bli valgt som leverandør av Cyan og VARD, og ser frem til et spennende prosjekt og samarbeid, uttaler Bernt Eidsvik, Sales Manager i Pon Power AS.

Fartøyet er utviklet av Vard Design i Ålesund, Norge i nært samarbeid med Cyan Renewables.

Vi takker VARD og Cyan for tilliten og ønsker til lykke med nytt flott skip når den tid kommer, skriver Pon Power.