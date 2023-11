Det Mustad-eide selskapet Nordisk Line Sentral vakte oppsikt i næringa da de startet egnesentral i den latviske byen Jelgava sørvest av Riga. Avstanden til kundene i Finnmark var hele 180 mil, men Mustad greide likevel å regne hjem lønnsomhet i prosjektet.

- Men det endret seg med covid, sier direktør i Mustad Autoline, Anders Frisinger.

Mustad-direktør Anders Frisinger Foto: Dag Erlandsen

Dyr transport og svikt i markedet

Transport var nemlig en av bransjene som gikk på de største smellene under pandemien, og Frisinger sier de opplevde fordobling av transportkostnadene fra mars 2020.

- Vi har drevet siden 2018, men da transporten skjøt i været ble det ulønnsomt. Vi nyttiggjorde oss restkapasitet i transport, men mye av den kapasiteten falt ut i løpet av pandemien. I tillegg har vi merket svikt i etterspørselen, og vi fikk ikke opp volumet der det burde være. Vi greide å snu stampene to- tre ganger i året, men det burde vært fem- seks ganger.

Istedenfor å importere arbeidskraft til Norge ble produksjonen eksportert til utlandet. Foto: Mustad

Tar ikke nye kunder

Nylig ble det tatt en beslutning om å avvikle.

- Vi avvikler på skikkelig vis og tar vare på folk. Det går noen måneder til der vi server de kundene vi har lovet lina, men vi tar ingen nye kontrakter.

Sentralen egnet rundt 8 000 stamper i året og hadde en omsetning på 25 millioner kroner. Kundene var den mindre kystfiskeflåten, og med svikt i etterspørselen etter linebruk fikk ikke Mustad den omsetningen de hadde håpet på. - Det burde vært det dobbelte for at dette skulle blitt god butikk. Men vi har gjort et forsøk, og sånn går det av og til, konstaterer Anders Frisinger.

– Stabilt for autoline

Kyst og Fjord har i en artikkel vist til en utvikling der en lavere del av fangstene av torsk og hyse blir tatt på line de tre siste årene. Utviklingen har vært spesielt merkbar i de større flåtegruppene hvor autoline er mer aktuelt enn for de små.

Mustad-direktøren sier de ikke merker svikt i etterspørselen etter autolineutstyr.

- Det er tvert imot, vi opplever at markedet for autoline fortsatt er godt. Håndegningen har blitt så dyr at det er mange som vurderer overgang til autoline heller enn stampline. Det er jo positivt, ettersom dette for oss er en virksomhet hvor all produksjon av utstyr skjer i Norge.