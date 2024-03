– Fisk smaker okei, mener Sondre elev. Og fortsetter, etter en liten tenkepause:

– Men hvorfor vil du dumpe greier fra gruver i fjordene, som dreper fisk?

– Jeg tror ikke jeg skal uttale meg om det, svarer ministeren.

– Hvis jeg var deg, så hadde jeg sluttet med disse gruvene dine, kontrer han.

– Det er ikke mine gruver, svarer Myrseth kort, og leter med blikket etter andre elever å prate med.

Sol i elevrådet kommer til unnsetning:

– Vi tjener mye penger på fisk, så da er det bra vi har en så klok og fin fiskeminister, sier Sol, som sitter i elevrådet.

Mellom Ullern og Holmenkollen

Fiskeriminister Cecilie Myrseth har invitert VG med til Lysejordet skole, midt mellom Ullern og Holmenkollen, på Oslos vestkant, for å få ungdom til å spise mer fisk. Her har elevene stålkontroll på ceviche, sushi og pokebowls. Men de lurer på hvordan «en plukkfisk» ser ut.

Rektor Christer Sundby står klar til å ta imot fiskeriministeren sammen med et knippe elever fra elevrådet.

Og hva står på menyen når fiskeriministeren skal lage fisk med elevene?

– Det vet jeg ikke helt, sier rektor. Noe torskebasert, sier han og famler i papirene.

– Ceviche, står det her.

Ceviche er rå fisk behandlet i sitrussaft, sånn at den ser kokt ut.

Fiskeriministeren dunker nedpå fisk hun har laget med 6.-klassen på Lysejordet skole. Foto: Helge Mikalsen / VG

– Har du spist det før?

– Nei, det har jeg faktisk ikke.

– Hva?! Har du ikke spist ceviche?

Sol er i sjokk over rektoren.

– Vi spiste det på nyttårsaften, sier hun, og setter et par granskende øyne i rektoren.

Utspørringen av rektor avbrytes av at fiskeriminister Cecilie Myrseth ankommer. – Norsk ungdom spiser mindre fisk enn før. Det er en utvikling vi vil snu, sier hun.

Har sunket med 13 prosent

Siden 2015 har konsumet av sjømat i Norge gått ned 13 prosent. Det ønsker fiskeriministeren å gjøre noe med. Hun vil særlig at barn og unge skal spise mer fisk. Derfor besøker hun 11–12 åringer i 6. klasse på Lysejordet skole.

Cecilie Myrseth har stjernestatus i klasserommet. Foto: Helge Mikalsen / VG

Himmelsk fisk

Inne på skolekjøkkenet er Myrseth en superstjerne. Elevene kaster seg om ministeren.

– Fisk smaker «heaven», bryter en av elevene ut.

Myrseth smiler.

Hun spør en av de andre elevene hva de synes om fisk. Det er da Sondre kommer inn, og vil snakke om gruver.

Sol i elevrådet (i midten) mener vi har en klok fiskeminister (til høyre). Rektor Christer Sundby til venstre og de to andre elevene i elevrådet er Yohan og Olivia. Foto: Helge Mikalsen / VG

Fiskepositiv i Oslo vest

Susanne Tiller er kursleder for Fiskesprell – et kostholdsprogram for å spre sjømatglede i barnehage, SFO og skoleverket. Hun vil at kjøkkenet skal være en trygg plass for barn å utforske med å lage sunn og god mat og oppleve mestring på kjøkkenet.

Hun forteller at her var det ingen av elevene som rynket på nesen da de fikk vite at det sto torsk på menyen. - Det er sjelden vare, understreker hun.

Susanne Tiller er kursleder for «Fiskesprell». Her snakker de to damene om sjømatglede. Foto: Helge Mikalsen / VG

– Jeg har jobbet i flere ulike kanter av byen. Og her på vestkanten er de oftere eksponert for flere typer sjømat. Her har kanskje barna reist til Mexico og spist ceviche for eksempel.

– Det er ulike kulturer og mattradisjoner. Det gjenspeiler seg mellom øst og vest i Oslo. I vest er det en annen interesse for kosthold og ernæring enn det er på østkanten. Det er sosioøkonomiske forskjeller vi ser klare utslag av, forklarer hun.

Det er ikke kun i skoleverket fiskevegring er en utfordring. VG besøkte for et år siden siden Porsangermoen leir, hvor soldatene belønnes med dessert hver gang(!) de spiser fisk. Statsminister Jonas Gahr Støre hyllet grepet.

Er fiskepinner fisk?

Myrseth, som selv kommer fra Lavangen i Troms, stiftet ikke bekjentskap med ceviche før hun var godt voksen.

– Jeg er vokst opp med kokt fisk. Det er andre fiskevaner her enn hva jeg vokste opp med. Barn nå kan godt spise fisk i tacoen, men vet ikke hva plukkfisk er for noe.

– Jeg vet ikke hva en plukkfisk er, sier Thea, og ser spørrende på Myrseth.

– Plukkfisk er som fiskegrateng, bare at man tar av lokket, liksom. Det er godt.

Mango hadde de ikke i Lavangen, da Myrseth vokste opp. Nå anerkjenner hun at det er en kjempekombo. Foto: Helge Mikalsen / VG

Men hva er egentlig et fullgodt fiskemåltid? For mens Vesterålens fiskeboller er 60 prosent fisk, så er det i enkelte fiskeprodukter knapt fisk å spore. Som i fiskepinner som inneholder så lite som 32 prosent fisk.

– Regnes fiskepinner som et fiskemåltid?

– Ja.

– Men det er jo knapt fisk i dem?

– Det er bedre enn å ikke spise fisk.

– Jeg vet ikke om jeg er enig.

Sol fra elevrådet kommer – igjen – fiskeriministeren til unnsetning.

– Det er ikke lurt å gå imot fiskeministeren. Det kan slå tilbake på deg, sier hun med et skarpt blikk.

– Hva kan skje da?

– Vil du virkelig vite det? Fortsett, og finn ut, sier Sol.