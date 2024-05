9. mai i år sluttet Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe) å levere data. Systemet er fortsatt strømløst og nede.

– Onsdag ble det gjort flere målinger for å kartlegge den tekniske tilstanden på anlegget. Foreløpig ser det ut til at fiberkabelen er intakt, og like lang som før, skriver HI på sine nettsider.

De fortsetter arbeidet med feilsøking.

Tidligere i uka sa prosjektleder Geir Pedersen til NRK at han tvilte på at det var et nytt brudd på kabelen.

Mistet kontakten

Fredag 17. mai skrev VOL om at Havforskningsinstituttet hadde mistet kontakten med sjøkabelen som går fra land på Hovden i Bø og ut til Havforskningsinstituttets havobservatorie «LoVe Ocean» med en rekke undersjøiske måleinstrumenter ute ved sokkelkanten.

Til VOL opplyste Pedersen at de slet med å få strømmen i kabelen, og at det kunne skyldes et brudd på kabelen eller noe helt annet.

– Vi vet rett og slett ikke enda, sa han, og fortalte at de ville ha folk opp for å gjøre flere undersøkelser til uken.

Informerte politi og PST

Forrige gang Havforskningsinstituttet mistet kontakt med den samme kabelen var i 2021. Da mistenkte man sabotasje.

Saken ble den gang anmeldt til Troms politidistrikt og flere russiske trålere som hadde oppholdt seg i området ble navngitt til politiet.

Saken ble etterhvert henlagt uten at det var konkludert med om bruddet var en villet handling eller et uhell.

Overfor NRK bekreftet Havforskningsinstituttet at både politi og Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) er informert om at det er problemer med kabelen nok en gang.

Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, sier til NRK at det er interessant for PST å ha kunnskap om det dersom en slik kabel kuttes eller forstyrres.