Det melder Eksfin og Innovasjon Norge, som står bak Eksportkonferansen i Oslo 12. mars, der kåringa skal finne sted.

Eksportprisen anerkjenner en norsk eksportbedrift som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder. Samtidig skal det også deles ut pris til årets nykommer.

Aker Biomarine

Aker BioMarine er et ledende bioteknologi- og krillfangstselskap. Selskapet er verdensledende eksportør av krillråvaren på det globale markedet, og internasjonalt i front innen bærekraftig og høyteknologisk fangst. Aker BioMarine kontrollerer også hele verdikjeden - fra krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon og salg av krillbaserte ingredienser og produkter. Krillen brukes til både fiske- og dyrefôr, i tillegg til et voksende konsumentmarked. Aker BioMarine har en eksportandel på 90 prosent, og eksporterer til både Nord- og Sør-Amerika og Asia.

Hofseth

Også den kandidat nummer to, Hofseth, er et sjømatkonsern. Selskapet fra Sunnmøre driver med oppdrett og foredling av laks og ørret, og har i tillegg utvidet sortimentet til salg og distribusjon av oppdrettstorsk og haneskjell. Det meste av fisken selges som mat, men selskapet utnytter også avskjær fra fisken til å lage biomarine ingredienser med klinisk beviste helseeffekter. Hofseth eksporterer til ulike markeder, med hovedvekt i USA der de står for 60 prosent av all laks fra Norge. Hofseth har stort fokus på bærekraft og bruker blant annet lukkede anlegg, elektrifisering, plastgjenvinning og båtfrakt av fryste produkter for å redusere miljøpåvirkningen.

Medistim

Medistim, med hovedkontor i Oslo, utvikler og selger medisinsk-teknisk utstyr basert på ultralyd-teknologi til bruk under operasjoner på hjerte og blodårer. Med Medistims utstyr kan kirurgene måle eksakt mengde blod som passerer i en blodåre og også visualisere eventuelle fortetninger og skader inne i årene til pasienten. Markedet til Medistim er i hele verden, med hovedvekt på USA, Kina, Japan og Europa. I 2023 etablerte selskapet direkte virksomhet i Kina, Canada og Sverige, i tillegg til eksisterende kontorer i USA, Tyskland, Spania, Storbritannia og Danmark.

De syv andre som var nominert til Eksportprisen var Arctic Bioscience, Barel, Brunvoll, Db Equipment, Hexagon Ragasco, Sero og Tomra.