Oppfordringa om å ta fram kalenderen kommer fra Kystverket, som hoppet over det tradisjonelle september-arrangementet i fjor. Men det skjer ikke i år.

- Viktig arena

Den tradisjonsrike Kyst- og havnekonferansen har blitt en viktig møtearena der Kystverket gjennom flere år har samlet administrativ og politisk ledelse i kommuner, havnestyrer og havneledelse, samt næringsliv og organisasjoner med interesser og behov i maritim virksomhet og utviklingen i nord. Der har man satt fokus på utviklinga av kystens infrastruktur.

- Kyst- og havnekonferansen er en møteplass for alle som er med på å sette dagsorden for utvikling, verdiskaping og samarbeid mellom ulike kyst-aktører. Der deler Kystverket, deltakere og foredragsholdere kunnskap og erfaringer, belyser utfordringer og problemstillinger, stiller spørsmål og lufter forventninger, på tvers av fag, forvaltning, næring og politikk, skriver Kystverket i invitasjonen.

Innholdsrikt program

– Vi inviterer til en fysisk konferanse i kjent stil på samfunnshuset «Turn» i Honningsvåg, der det også i år blir et innholdsrikt program med viktige tema for utviklingen langs kysten. Tradisjonen tro legger vi opp til faglige innlegg, deling av kunnskap og å lage en god arena for viktige diskusjoner. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på konferansene opp gjennom årene, og deltakerantallet har økt. Konferansen er et viktig ledd i Kystverkets brukerkontakt og brukermedvirkning, forteller avdelingsleder Ruben Vian Alseth i Kystverket.

Programmet for årets Kyst- og havnekonferanse er ikke ferdig ennå, men Kystverket lover at det også denne gangen vil inneholde aktuelle temaer knyttet til sjøtransport, hav- og kystforvaltning, Nasjonal transportplan, klima og bærekraft, forvaltning av fiskerihavnene og næringsutvikling innen de maritime sektorene i nord.