Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk i september til søksmål mot staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. I Oslo tingrett førte organisasjonene bevis for at tillatelsen bygger på feil forståelse av EØS-rettslige miljøkrav i vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet. De viste også at det finnes et bedre alternativ som staten var forpliktet til å utrede og vurdere. I tillegg ble det vist at miljøkonsekvensene av utslippene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.