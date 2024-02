Ifølge dommen i Nord-Troms og Senja tingrett avga mannen en uforbeholden tilståelse.

Det var NRK som først omtalte dommen, som kort etter også ble omtalt av VG. Siden saken ble kjent for to år siden, har den vært omtalt i en rekke medier, deriblant i Kyst og Fjord. Se også lenke nederst i artikkelen.

Nå er altså mannen blitt dømt.

– Jeg mener at dommen sender en viktig beskjed om at spøkelsesfiske er en alvorlig overtredelse av dyrevelferdsloven, og at manglende røkting av garn bør straffes med fengsel, sier politiadvokat i Økokrim, Tone Strømsnes Olsen.

Det var ikke en direkte hyggelig dag på jobben for direktoratets kontrollører. Foto: Fiskeridirektoratet

Spøkelsesgarn

Det var Fiskeridirektoratet som dro opp spøkelsesgarnene 18. og 21. mars i 2022. Økokrim overtok etter hvert saken fra politiet. Årsaken var at den kunne ha en bredere samfunnsmessig betydning og gjaldt et prioritert område.

– Spøkelsesfiske er et utbredt problem, og en stor trussel for miljøet og dyrevelferden. Å unnlate og røkte garn fører til forlenget smerte og stress for dyrene som fanges i garnet, og vil også føre til at et større antall dyr fanges i garnet enn hvis det hadde blitt røktet daglig, sier Strømsnes Olsen til NRK.

23 niser og et stort antall fisk og trollkrabbe ble fanget i garnene og døde av drukning, kvelning eller utmattelse/sult, og/eller ble spist levende av andre dyr. Mannen ble også dømt for brudd på havresursloven, og må betale i underkant av 30.000 kroner i erstatning til Fiskeridirektoratet.

Gjennom hele perioden gikk det nye niser i garnet. Denne nisa er forholdsvis «fersk». Foto: Fiskeridirektoratet

«Smerte, stress og frykt»

I dommen ble det lagt vekt på at unnlatelse av å røkte garn er egnet til å påføre både tifotkreps, fisk og niser smerte, stress, og frykt.

– Niser er pattedyr som drukner når de fanges i garn, noe som er en langsom, svært stressende og smertefull dødsprosess. Forskning viser at også fisk og krabbe er sansende vesener og at de opplever smerte og stress med store likheter til det vi ser hos pattedyr, sier Strømsnes Olsen.

Mannen erkjente straffskyld og ga en uforbeholden tilståelse da saken gikk for retten.