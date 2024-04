Det sier Johnny Ingebrigtsen fra Gjesvær, initiativtaker til tirsdagens havneblokade i Honningsvåg.

Da Kyst og Fjord snakket med den tidligere stortingsrepresentanten for SV tirsdag morgen, forteller han om «full fyr» i lokalmiljøet. 20-30 båter hadde meldt seg på for å sperre av havna, og fra Skarsvåg skulle båtene seile i ren prosesjon ned til Honningsvåg for å delta i blokaden. Ute på moloen skulle dessuten lokalbefolkninga stå og brenne kvotemeldinga fra Cecilie Myrseth og «spe på» med diverse røykbluss. Blant annet.

- Enormt sinne

- Det er kommet et enormt sinne blant helt vanlige folk på grunn av dette. Hadde dette handlet om perifere personer, skulle jeg ikke sagt noe, men her snakker vi om 40-50 åringer, ihuga arbeiderpartifolk, som nå melder seg ut. Folk har ringt meg og spurt om de «fikk lov» til å være med og aksjonere, sier Ingebrigtsen til Kyst og Fjord.

Ingebrigtsen, som går sin egen båt fra Gjesvær, sier svært mange sambygdinger fulgte debatten på Stortinget, i tillegg til å følge Kyst og Fjords dekning, der vi blant annet fortalte om at Fiskebåt selv har oppfattet kvoteforliket som at havfiskeflåten skulle få hele den ufordelte tredjelandskvoten, noe sentrale stortingspolitikere har blankt avvist.

Deler av båtkortesjen som nå er på vei fra Skarsvåg mot Honningsvåg. Foto: Innsendt

Ordføreren støtter aksjonen

Ingebrigtsen er spesielt begeistret for at Nordkapp kommunes egen ordfører, Jan Morten Hansen (A), har gått ut og støttet aksjonen: - Jeg støtter dagens aksjon og fiskerne som i dag står opp for vår viktigste næring. Samtidig håper jeg at den ikke rammer reiselivet (Hurtigruta) som 3. part, skriver Hansen i et lengre facebook-innlegg:

- På flere områder er kvotemeldingen et steg i riktig retning, men fremover har jeg sterke forventninger om at det tas større grep, spesielt leveringsforpliktelsene som har vært satt alt for lenge på vent. Kvotemeldingen skal gi fiskere og lokalsamfunn forutsigbarhet, nå er jeg usikkert på om det fullt ut blir en realitet. Så håper jeg i det lengste på at konsekvensene som nå kommer til uttrykk fra fiskerne, ikke blir en realitet, skriver han.

Båtene begynner å samle seg i Hammerfest. Foto: Innsendt

Resignasjon i Hammerfest

Også i Hammerfest var det blokade, men her meldte initiativtaker Stig Meyer tirsdag formiddag om en viss resignasjon.

- Det ser ut til at håpløsheten har tatt overhånd. Mange fulgte med på kvotedebatten på Stortinget, og ble grundig skuffet. Når din egen organisasjon dolker deg i ryggen og politikerne du har valgt inn på Stortinget lyver, så kjenner du deg ganske alene. Det virker jo helt håpløst, uansett hva du foretar deg. Jeg tror det er dette som preger folket akkurat nå. Håpløshet, sier Meyer til Kyst og Fjord.

- Flere båter skulle gå fra Sørøya til Hammerfest for å delta. Akkurat nå ser det ut som det bare kommer én, sier han.

- Vi trodde vi skulle bli flere på aksjonen, men vi er uansett mange nok båter til at vi kan gjennomføre planen og blokkere havna fra 11 til 16. Deretter åpner vi igjen, og aksjonen vil være over.

«Hemmelig» i Vardø

Kyst og Fjord er også kjent med at det planlegges aksjoner i Vardø, men tirsdag formiddag ville ikke leder i Vardø fiskarlag, Frode Robertsen, si noe til Kyst og Fjord om hva som skal skje, i frykt for at dette kan spolere planene.

Mindre hemmelig er det at den nye fiskeri- og havministeren, Marianne Sivertsen Næss (A), bare 11 dager etter at hun tiltrådte skulle besøkte Vardø - samtidig med det altså ble planlagt protestaksjoner.

Under besøket skulle statsråden blant annet møte Vardø Fiskarlag og lokale fiskere.

Sivertsen Næss skulle også møte elever ved den nasjonale sjømatlinjen, samt besøke Kystverket og høre om deres arbeid med fiskerikriminalitet, meldte Nærings- og fiskeridepartementet.