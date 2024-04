Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider fra havkonferansen i Bergen.

Hvordan kan mulighetene og utfordringene som FN løfter med sitt havtiår bli til faktisk handling?

Det var det store spørsmålet da politikere, forskere, næringslivsaktører og engasjerte ungdommer møttes i Håkonshallen i Bergen mandag formiddag.

I den første delen av programmet, med overskrifta One Ocean, delte statsminister Jonas Gahr Støre scenen med havforskingsdirektør Nils Gunnar Kvamstø, FN-koordinator Alison Clausen, samt Ianira Vieira og Amber LeBlanc fra One Ocean sitt ungdomspanel.

– Vi vet nok til å gjøre noe nå

Havforskingsdirektør Nils Gunnar Kvamstø mener det er avgjørende med arenaer som havvuka i havbyen Bergen.

Havforskingsdirektør Nils Gunnar Kvamstø mener vi står i tunge dilemma når det gjelder bærekraft. Foto: MAREANO OG HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (FOTOMONTASJE)

I forkant av panelsamtalen, trekker han fram verdien av god, kunnskapsbasert forvalting – på tvers av landegrenser – som den avgjørende nøkkelen til å sikre bærekraft for de viktige økosystemene i havet.

– Det er viktig at vi fortsetter med å sanke inn kunnskap og forske mer, for all del. Likevel, på enkelte områder vet vi faktisk nok om hva som skal til, for å også kunne sette inn konkrete tiltak, sier Kvamstø.

For verden – og de norske hav- og kystområdene – er allerede i dag under stort press. Både fra vår menneskelige aktivitet, fra klimaendringer og tap av biodiversitet.

– Det gjør at vi står overfor ganske tunge valg. Et eksempel er havvind. Her er det kunnskapshull om effektene på økosystem. Men det er gjort et godt stykke arbeid likevel og vi kan også benytte erfaringene fra tiår med oljeindustri i samme område. Så vet vi at vi trenger grønn energi og at det er avgjørende for å bremse global oppvarming.

Kvamstø meiner at det også finnes eksempler der vi faktisk vet for lite i dag.

– På andre områder så vet vi derimot for lite til at vi kan tilråde å sette i gang. Her kan dyphavgruvedrift være et eksempel. For noen tiår siden skulle vi helst bygge ned myra. Det ble gitt statlige initiativ for å få brukt myra til andre formål. I dag har vi snudd, på grunn av ny kunnskap, og nå ønsker vi å verna den myra vi har igjen. I dag vet vi svært lite om livet i dyphavet i seg selv, og hva vi kan risikere om vi starter gruvedrift.