Bildene Mattilsynet kunne presentere fra et par fiskebruk i Lofoten er til å gremmes av. Ekstra skammelig blir det i et år med lave kvoter og skyhøye fiskepriser. For dette er et skrekkeksempel på hvordan norsk fiskerinæring ikke skal være.

At Mattilsynet valgte å stenge to fiskebruk på dagen etter å ha sett hvordan fisken ble behandlet, er fullt forståelig. For dette holder ikke mål i en moderne matvareproduksjon.

Bedriftene kan prise seg lykkelig over at det er Kyst og Fjord som trykker bildene, ikke et fransk matvaremagasin. Det ville vært katastrofalt for hele den norske fiskerinæringen som de siste årene har surfet høyt, nettopp på kvalitetsstemplet.

Konkurransen om fiskeressursene er knallharde. Spesielt ei en tid med lave torskekvoter i en bransje der bedriftene er avhengig av store volumer for å få tallene til å gå opp. Men å gå på akkord med kvaliteten er en dårlig løsning. Nå kan enkelte bilder sikkert virke verre ut enn de egentlig er. Der det sløyes fisk blir det både slog, blodvann og fiskeavfall. Men slike motiv Mattilsynet fanget opp i Lofoten bør man holde seg for gode til.

Vi snakker kort og godt om en av landets viktigste næringer, og som folk flest blir stadig mer opptatt av. Da skal det skinne også av produksjonslokalene.

Så får man bare akseptere at dagsproduksjonen kanskje ikke ble like høy som man hadde ønsket.