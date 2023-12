Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt reguleringen av torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord i 2024. Reguleringen blir i det vesentlige videreført, men den minste fiskeflåten får økt sin gruppekvote.

Prioriterer de minste

- Neste år reduseres torskekvotene. Dette rammer de minste fartøyene hardest. Regjeringen vil prioritere den minste kystflåten, nå legger vi til rette for at kvotene ikke blir redusert like mye som de ellers ville blitt, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Fordelingen av kvoten på torsk blir videreført mens regjeringen utarbeider en ny kvotemelding. Den minste fiskeflåten får likevel økt sin gruppekvote gjennom at 2 000 tonn av ubrukt tredjelandskvote blir fordelt likt mellom fartøy under 11 meter i lukket og åpen gruppe. Dette kommer som et tillegg til det de får med utgangspunkt i gjeldende modell for fordeling.

Viderefører avsetningene

Det blir avsatt 2 000 tonn til kvotebonus for levendelagring av torsk. Oppstart er 1. juli, og det er tillatt med en torskeandel på 20 prosent. Ferskfiskordningen blir også videreført, men med 20 prosent reduksjon i kvoten i tråd med nedgangen i torskekvoten. Levendelagring av torsk og ferskfiskordningen skal bidra til at industrien i større grad får tilgang til fersk fisk utenom hovedsesongen i torskefisket.

Fisket i åpen gruppe

Fartøy i åpen gruppe får redusert sine fartøykvoter i tråd med nedgangen i torskekvotene. I fisket etter hyse og sei blir fartøyene regulert med fritt fiske, med en garantert kvote i bunn.

Det settes av 3 000 tonn norsk kvote til kystfiskeordningen med et garantert kvotetillegg på fire tonn.

Yngre fiskere vil få et kvotetillegg på tre tonn i 2024. Ungdomstillegget gjelder for kvinner til og med 40 år, og menn til og med 30 år.