Fisk som julemat har en lang tradisjon i Norge, og variantene er mange. Kveite, torsk, lutefisk, makrell, laks, sild og ørret er syv sorter sjømat som mange spiser i løpet av julen, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Spiser du torsk til julemiddagen får du i deg mange nyttige næringsstoffer, og dekker samtidig dagsbehovet for de marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Torsk har også høyt innhold av jod, som er viktig for at kroppen skal kunne produsere stoffskiftehormonene gjennom hele livet.

En middagsporsjon med kveite gir viktige næringsstoffer som selen, vitamin D, marine omega- 3 -fettsyrer, jod og B-vitaminer.

– Kveite er en halvfeit fisk som inneholder alt det som sjømaten er rik på. Passe mengde fett og en god kilde til mange viktige vitaminer og mineraler, sier sjømatforsker Lisbeth Dahl.

– Pålegg holder

For å få i seg de ulike næringsstoffene som finnes i sjømat kan man spise ulike typer fisk og sjømat. Og ofte er det ikke så mye som skal til.

– Det er ikke bare fisk til middag som teller. Fisk som pålegg er med på å dekke dagsbehovet for enkelte næringsstoffer, sier Dahl.

Rømmesild, kryddersild, sursild, røkelaks eller varmrøkt makrell. På julefrokostene er ofte variantene mange. Spiser du for eksempel en brødskive med sild dekker du dagsbehovet for vitamin D, noe som er spesielt viktig på vinteren når vi har lite sol. Sild er i tillegg også rik på marine omega-3 - fettsyrer.

Den feiteste av julefiskene er makrellen. En brødskive med makrell dekker behovet for marint omega-3 for flere dager, i tillegg til at den bidrar med noe vitamin D. Velger du røkelaks eller ørret dekker det også omega-3- behovet for noen dager.

Sild er viktig i vinterhalvåret. Foto: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

Litt av alt

Men hvilken fisk er den sunneste?

– Vi kan ikke si at en fisk er sunnere enn en annen. De ulike fiskeartene og sjømatproduktene inneholder forskjellige mengder av de ulike næringsstoffer. Derfor er løsningen å spise variert, og velge både magre og fete fiskeslag, sier Dahl.

Spiser du både torsk og kveite, og samtidig legger litt sild og makrell på brødskiven har du dermed fått i deg mange nyttige næringsstoffer i en høytid som ellers er preget av mye kjøtt og sukker.

– Det kan egentlig ikke bli sagt mange nok ganger. Variasjon er viktig, og fisk som sild og makrell er spesielt viktige i vinterhalvåret, sier Dahl.

I tillegg til å være rike på næringsstoffer som kroppen trenger, gir sjømat en god metthetsfølelse, inneholder lite karbohydrater og har gode, lettfordøyelige proteiner. Det kan være godt å vite blant all julematen.