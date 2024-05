– Det var faktisk helt tilfeldig at vi snublet over dette, forteller forsker Marthe Ruud Stendal ved Havforskningsinstituttet (HI). Underveis har instituttet lært mer om aldersbestemming av leppefisk.

Lærte mer av skotsk stipendiat

Det begynte med et besøk fra Skottland – en stipendiat på utkikk etter berggylter han kunne undersøke. Han havnet hos HI i Norge. Skotten, Calum Pritchard fra Universitetet i Aberdeen, kunne finne ut alderen på fisk ved å bruke gjellelokket.

Den tradisjonelle «HI-måten» har vært å lese årringene på fiskens øresteiner. Men øresteinene til leppefisk som berggylten er bittesmå.

– Så der lærte vi noe nytt, og da ble vi ivrige. Så vi heiv oss til vi også, med å vaske gjellelokk og lese av årringer i beinet, forteller Marthe.

Dette er ikke en ørestein, men et gjellelokk. Marthe leste av gjellelokket til den godt voksne beggylten, som er en ny metode for HI-forskerne. Foto: Marthe Marie Ruud Stendal/HI

34 åring fra Sogn

Og det var da verdensrekorden kom for en dag, beretter Marthe: – Det viste seg at vi hadde en 34 år gammel berggylt!

Verdensrekordholderen har vært på frys siden 2021, etter å ha gått i garnet til Havforskningen under et tokt langs vestlandskysten.

Nærmere bestemt nær Skjerjehamn i Gulen kommune i Ytre Sogn. Det vites lite om lagnaden til berggylten i livet ellers.

– Det vi vet, er at han var en hann og ganske så lang, over førti centimeter, sier Ruud Stendal.

– Og siden leppefisken farter lite rundt og holder seg i sitt nærområde, så kan vi nok slå fast at han er sogning.

«Gruser» tidligere rekorder

Den godt voksne sogningen er hele fem år eldre enn den forrige rekord-berggylten som er målt på verdensbasis.

– Den forrige rekorden var en 29-åring som ble tatt på 1970-tallet i Storbritannia, sier HI-forsker Kim Halvorsen.

Havforskerne aldersbestemte 142 berggylter i denne runden. Under 5 prosent var eldre enn 20 år.