Nybyggene skal bygges til norske og skotske rederier, og skal leveres på løpende bånd de neste to årene.

Leveransen fra PTG består av totalt 20 RSW-anlegg (Refrigerated Sea Water) som produseres ved PTG sin fabrikk i Malmefjorden, i Hustadvika kommune utenfor Molde.

1 / 5 Nye Chris Andra for Klondyke Fishing Company blir designet og bygget hos Karstensens Skipsverft. Utstyrt med 2 x RSW 1300 anlegg fra PTG Frionordica.









- Vi er veldig stolte av nok en gang å bli valgt av verft og rederier som leverandør av RSW-anlegg. I denne serien av kontrakter er det i tillegg en rekke «nye rederier» som har valgt oss som leverandør til sine fartøy, sier Johnny Valle, salgs- og markedsdirektør for marine og industri i PTG. Han legger til;

- Vi ser helt klart at vårt samarbeid med verft og rederier gjennom mange år der produktutvikling, redusert energiforbruk, miljøavtrykk, ammoniakkfylling, samt vekt, har vært viktige faktorer for at vi har vunnet disse kontraktene.

I 2022 etablerte PTG datterselskapet PTG UK i Peterhead i Skottland for service og salg.

- Dette har blitt godt mottatt hos eksisterende og nye kunder i UK. Vår tilstedeværelse med service i dette området har helt klart vært en avgjørende faktor ved inngåelsen av disse nye kontraktene, sier General Manager i PTG UK, Julian Ramsey.

Han avslutter med at arbeidet de har gjort så langt har gitt gode resultater, og ser frem til å jobbe med gamle og nye kunder i UK i fremtiden.