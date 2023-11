– Jeg ønsket bare å redde liv, sier skipper om bord på «Austhavet», Anton Getman som kom havaristen «Morild» til unnsetning under forlise ved Gamvik natt til lørdag.

«Vi trenger hjelp. Vi har problemer med motor.»

Dette var beskjeden skipper Anton Getman på fiskebåten «Austhavet» fikk natt til lørdag, da fiskebåten «Morild» hadde mistet all motorkraft og begynte å drive sørover.

– Det var kaotisk, og det var kaldt, sier Getman til VG.

Han sier de måtte tenke fort da beskjeden kom.

– Det var nær land, noe som gjorde at bølgene ble uoversiktlige og større.

Mannskapet på «Austhavet», fra venstre: Svanur Hólm Sigurður Sigurður Guðnason, Andrei Krapivin, Anton Getman og Georgi Seletski. Foto: Privat Foto: Privat

– Veldig farlig

Han forteller at de først prøvde å feste en tamp i båten, men det skulle fort vise seg at forholdene var for krevende. Det hadde nesten vært enklere, forteller han, om dette hadde skjedd litt lenger ut på havet.

Det skal fort vise seg at fiskebåten er på vei ned – med tre mann om bord.

– Så nærme land blir situasjonen mer kaotisk, og når det i tillegg er mye rev, kan det bli veldig farlig.

– Kapteinen på Morild sa: «Kan du plukke oss opp, båten er ferdig.»

– Jeg tenkte: «Ok, safety first.»

«Austhavet» er en linebåt med hjemmehavn i Gamvik. Foto: Geir Vinnes

De tre fiskerne som var om bord på Morild, kom seg over i en livbåt, og igjen – og endelig – opp i «Austhavet».

Det var en stor risiko for mannskapet til Getman også, forteller han, og han beskriver den cirka en times lange redningsaksjonen som en kamp.

– Jeg tenkte mest på å redde menneskeliv og ville gjøre alt som var i min makt for å få berget fiskerne, sier Anton til iFinnmark.

Alle kom til slutt uskadd fra dramaet.

– Det var utrolig godt at det ble en lykkelig slutt.

– Heldig i all elendighet

Sten Rune Nikolaisen i Hovedredningssentralen i Nord-Norge forteller at mannskapet på «Morild» har vært heldige – hverken helikopter eller båt hadde kommet frem før fiskebåten gikk ned.

– Tør ikke tenke på hva som hadde skjedd hvis ikke kompisbåten hadde vært der.

– De har vært heldige i all elendigheten.

– Mye omsorg

Kommunedirektør i Gamvik, Jan Magne Stensrud, berømmer alle som har bidratt, og lokalsamfunnet generelt.

– Hotelldirektøren ved Artic Hotell åpnet opp dørene midt på natten, og fiskerne ble tatt godt imot.

– Det sier litt om hvor mye hjertevarme og omsorg som finnes her. Det er bare å ta av seg hatten.

Stensrud forteller at fiskerne har blitt tilbudt både psykososial støtte, kontakt med lege og et kriseteam.

Stensrud har også vært i kontakt med skipper Getman, som skal ut til sjøs allerede nå i ettermiddag.

– Det går unna?

– Ja, det er fiskere, vet du. De er robuste mennesker.