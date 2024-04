Hysekvota til tråleren er nærmest ferdigfiska etter en sesongen preget av godt fiske og store hal fra Røst og nordover. Nå må resten av hysa spares som bifangst til senere, skriver havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt på sine nettsider.

- Hvis hysa begynner å blande seg med torsken vil vi få et problem. Så vi trenger å ha litt å gå på i tilfelle det blir stor innblanding i torskefisket, sier Roaldsnes i artikkelen.

I godt hold

Trålskipperen sier de har observert store mengder hyse, fisk som fordeler seg på flere årsklasser, og som er i god kondisjon. Samme rapport har kommet fra flere trålere, og trålflåten er ifølge Fiskebåt stort sett ferdige med hysekvota si, noe som er langt tidligere enn normalt.

Ifølge Fiskeridirektoratets ukestatistikk hadde trålflåten tatt drøyt 20 000 tonn hyse ved utgangen av uke 14, og det gjenstår nå bare 5 000 tonn av trålernes hysekvote.

Leter de på rett plass?

I likhet med torskekvota er også hysekvota redusert med 20 i forhold til i fjor, ut fra råd fra havforskerne. Trålskipper Roaldsnes spør seg nå om forskerne leter på de rette stedene når de gjør sine undersøkelser.

- Det ser ikke ut til at forskerne gjennom gytetoktene sine fanger opp disse endringene som skjer. De måler på bestemte punkt hvert år, og fanger derfor ikke opp hvis fisken har flyttet seg, og gyter andre steder. No ser vi for eksempel store mengder med gytetorsk på Tromsøflaket, noe vi ikke har sett tidligere sier Roaldsnes i artikkelen hos Fiskebat.no

Skipper på Ramoen, Egil Skarbøvik. Foto: ODD K DAHLE

Ikke tilbakegang

Kollega på tråleren Ramoen, skipper Egil Skarbøvik er også ferdig med hysa. Han mener også det har vært god tilgang på hyse, men er litt mer forsiktig i anslaget enn Roaldsnes.

- Det har vært god tilgang på hyse, og tidligere enn normalt. Jeg vil være litt nøktern og si at vi ikke ser en tilbakegang i går, så det kan tyde på at bestanden har flata ut og at nedturen har stansa, sier Skarbøvik.

Han viser til at det meste av hysefisket tidligere var konsentrert om området rundt Bjørnøya, men at den bestanden har minket.

- No kan det se ut som det er fisk som kommer fra russisk sone, langt øst i Barentshavet, som det blir fiska på. Denne fisken vandrer inn til norskekysten for å gyte. Dette stemmer også bra med at lineflåten tidligere i vinter har hatt et svært godt hysefiske i russisk sone, sier Skarbøvik.