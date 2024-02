- Ting begynner å komme på plass, nå funker det, sier 58-åringen fornøyd, på telefon fra snurrevadfeltene noen sjømil nordvest av Andenes. Etter noe ukers fiske begynner de tre om bord for alvor å få de ulike funksjonene inn i fingrene.

Seinota kommer i mai

Underveis har de hatt enkelte innkjøringsproblemer - som forventet - med ting som innstilling av instrumenter, hydraulikk og en nothaler. Alt dette tar skipperen med knusende ro, det er akkurat som det skal være. I mai skal de tilbake til Grovfjord, gjøre unna justeringene, få båten enda bedre tilpasset deres arbeidshverdag pluss at den skal rigges for seinot.

- Alt i alt er dette en kjempebåt, konstaterer Pleym, som har investert 35-40 millioner kroner i nybygget.

KONTRAKT: Driftsleder Marius Sjøvoll i Grovfjord Båtbyggeri (t.v.) og ingeniør Svein Erik Sjøvoll (t.h.) sammen med skipper Tor Arnfinn Pleym da kontrakten ble signert. Foto: PRIVAT

Bygde to båter parallelt

Da Grovfjord Båtbyggeri AS skulle bygge «Snarsetværing» for brødrene Geir og Hjalmar Olsen fra Bø, fikk Pleym fra Bodø nyss i prosjektet, og spurte om «å få være med». Det fikk han, med en bra pakkepris.

Dermed rigget båtbyggeriet seg for to båter i stedet for én, og startet produksjon av to prikk like fartøy. De to båtene ble bygget parallelt, med «Snarsetværing» først i løypa, ferdigstilt i november. Ferdig med Bø-båten, kunne verftet konsentrere seg om å ferdigstille den andre, og litt utpå nyåret var også «Karianne» levert.

- Helt identisk med «Snarsetværing», den eneste forskjellen er fargen, pluss at «Karianne» har fått en litt heftigere thrustler, sier driftssjefen ved Grovfjord Båtbyggeri, Marius Sjøvoll.

- Tor Arnfinn kom inn så tidlig i prosessen at han ble med under selve prosjektfasen. Slik fikk vi mer kompetanse inn, og det endelige resultatet er basert på et godt teamarbeid med verdifulle innspill fra to meget kompetente skippere med mannskap, sier han.

Grublet en god del

Skipperen på «Karianne» repliserer:

- Det kan høres ut som vi bare kastet oss på toget, men slik var det jo ikke. Vi grublet en god del på dette før vi slo til, sier Pleym.

- Nå har vi vært jevnlig på dette verftet i 20 år, og var aldri i tvil om at vi ville bygge båten akkurat her. Spørsmålet var bare hvaslags båt.

Designet på «Karianne» er signert Grovfjord Båbyggeri A/S og NSK Ship Design A/S. Grovfjordringene jobber for øvrig akkurat nå med å utvikle en ny og større 15-metring - fortsatt i samarbeid med NSK Ship Design. Nå nærmer det seg presentasjon av også dette prosjektet.

Torsk, sei og hyse

Hovedinntekta til Bodø-rederiet, som hadde 12,5 millioner i inntekt i 2022, kommer fra torsken, seien og hysa. I tillegg står det altså ei seinot på menyen, samt blåkveite, makrell og sild. Det samlede kvotegrunnlaget utgjør et robust driftsgrunnlag for nybåten. Det gir rom for fleksibilitet, nær sagt uansett hvordan det skulle gå med de ulike fiskeriene.

Nå på vinteren handler det selvsagt kun om snurrevad. Med notriggen på plass i mai, kan de, om de er heldige, starte på makrellen allerede 15. juni, ta tidlig sommerferie og deretter få seinota i havet i august, for deretter å starte sildefisket litt utpå høsten.

- Med et lasterom på 83 kubikkmeter i stedet for 53, blir det spennende med makrellen i Vestfjorden. Planen er å være forut og ligge klar, og ta den største og første makrellen. Vi skal lenger til havs enn vi pleier, tida med ei lita not tett oppi fjæra er over for denne gang, i hvert fall så lenge vi tester ut en helt ny båt, forteller skipperen.

- Nydelig arbeid

Det faste mannskapet teller tre, pluss en lærling. Boforholdene må karakteriseres som bortimot luksuriøse, med tre lugarer, garderobe med vaskerom og tørkeskap, samt messe og bysse. Standarden om bord er svært god, mener rederen, som virkelig trives om bord.

- Verftet har gjort en skikkelig jobb. Det er umulig å si noe annet.

Fakta MS «Karianne»

Lengde: 14,99 meter

Bredde: 7,4 meter

Lasterom: 83 kubikkmeter

Tre lugarer, garderobe med vaskerom, tørkeskap, messe og bysse

Hovedmotor: 750HK

Kombivinsjer 8 Tonn

Notkrane: TMP 1320K

Lossekrane: TMP 700K

Hjelpemotor 1: 52kW

Hjelpemotor 2: 100kW

Sidepropellere: 2 x Sleipner SH1400

Båten har fått tre separate lugarer. Foto: KAI E. SJØVOLL

Grovfjord Båtbyggeri har lagt mye arbeid i designet om bord. Foto: KAI E. SJØVOLL

Hovedmotoren er god for 750 hestekrefter. Foto: KAI E. SJØVOLL

Messa. Foto: KAI E. SJØVOLL

Hvem vil ikke ta hyre om bord i en slik båt? Foto: KAI E. SJØVOLL