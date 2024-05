High Liner Foods Incorporated, som er en ledende leverandør og distributør av sjømat i USA og Canada, tegnet seg for omtrent 107 millioner kroner. Selskapet er børsnotert på Toronto-børsen. High Liner Foods blir ny aksjonær i Andfjord Salmon.

Andfjord Salmons største eier (med 25,1 prosent av aksjene), Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A, tegnet seg for omtrent 87 millioner kroner. Morselskapet, Jerónimo Martins, er et internasjonalt matvarekonsern som er børsnotert i Portugal.

Jan Heggelund, både privat og via selskapet Ristora AS, tegnet seg for totalt 30 millioner kroner. Heggelund eide fra før 2,7 prosent av Andfjord Salmon.