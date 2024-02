Dødeligheten i norske oppdrettsanlegg rapporteres på flere måter. Veterinærinstituttets rapport om fiskehelse kommer senere i vinter, men i dag publiserte Fiskeridirektoratet sin årlige risikorapport for oppdrettsnæringen.

Her fremkommer det at norske oppdrettere mistet 65 millioner fisk i sjøfasen, noe som gjør at dødeligheten i norsk havbruksnæring har økt fra 16,1 prosent i 2022 til 16,7 prosent i 2023.

Klokka 0900 onsdag legger Havforskningsinstituttet frem sin risikorapport for oppdrett. Du kan følge det direkte her.

Til tross for at verden forøvrig går fremover, går det bakover med fiskehelsen. Foto: CHRISTER REMEN / Vesteraalens avis

Dødeligheten i produksjonsområdene er ulike, og verst står det til på Vestlandet, hvor man enkelte steder er oppe i 27 prosent.

Økningen skyldes ifølge NTB i stor grad angrep fra perlesnormanet i høst, samt utbrudd av pankreassykdom, i tillegg til et generelt høyere fisketall i sjøen.

– Vi regner med at 3–4 millioner laks er døde etter perlesnormanetangrepet alene, og vi har hatt noen sykdomsutbrudd. Det forklarer noe av økningen, sier Ellen Sofie Grefsrud til NTB.