Kort fortalt: Temperaturen moren opplever, påvirker hvordan avkommet utvikler seg. Torsk kan justere seg etter klimaendringer - fra én generasjon til den neste. Når klimaet endres og havet blir varmere, vil fisken tilpasse seg det nye miljøet.

Endrer «programmeringen» av avkommet

I en ny studie fra Havforskningsinstituttet kommer det fram at noe ser ut til å endres fra mor til avkom, når temperaturen i havet blir høyere. Og jo varmere det blir, jo større blir endringene.

Men hvilke endringer? Jo, vi snakker om instruksene mellom morfisken og det som på sikt blir avkommet. Morfisken bruker sine gener for å styre utviklingen av vev, organer og vekst hos avkommet gjennom disse viktige instruksene. En slags «programmering», om du vil.

Instruksene kalles på fagspråket for mRNA eller «budbringer-RNA».

For å finne ut om «beskjedene» endres når klimaet endres, måtte forskerne teste det ut i praksis.

HI-forskerne Kaja Skjærven, Maud Alix, Lene Kleppe og Olav Kjesbu har undersøkt om torsk kan tilpasse seg endringer i klimaet. Foto: Havforskningsinstituttet

Undersøkte både moderfisk og egg

I store, grønne kar svømte torsk rundt i ulik temperatur. Noen levde i vanlig sjøtemperatur på seks grader, mens de andre var oppi kar som holdt enten 9 eller 12 grader - altså ganske mye varmere.

Forskerne fulgte fisken både før og gjennom gyting i karene, før den ble avlivet. Da kunne forskerne undersøke rogn og lever hos morfisken, men også mRNAet fra moren i fiskeeggene.

– Vi fant at instruksene endret seg sammen med temperaturen, avhengig av dose. De største endringene så vi i det varmeste karet, sier forsker Kaja Skjærven ved Havforskningsinstituttet (HI).

– Vi har undersøkt hvordan fisk kan tilpasse seg klimaendringer, fra en generasjon til den neste, sier Skjærven, som har mer på lager:

Mange torskeembroyer har vært med i forsøket. Her er embryoene ved seks graders utvikling. Foto: Kaja Skjærven/HI

Avgjørende for avkommets utvikling

– Et annet funn er at temperaturen morfisken opplevde flere måneder før gytingen, påvirket disse instruksene i embryoene. Resultatene våre tyder på at miljøet den voksne fisken lever i, er avgjørende for de genetiske instruksjonene som styrer hvordan avkommet skal utvikle seg.

- Endres miljøet, endres også instruksene, sier HI-forsker Olav Kjesbu, som har ledet prosjektet.

«Programmeringen» ser altså ut til å være ganske fleksibel, for å tilpasse avkommet til miljøet det skal ut i.

– Det kan indikere at torsken har en innebygd evne til å tilpasse seg endringer i miljøet fra en generasjon til en neste. Men det gjelder nok bare så sant temperaturen ikke blir altfor høy.

