På 80-tallet forsket Norsk Polarinstitutt for første gang på hva sjøfuglen havhest spiser. Da fant de at de aller fleste fuglene var plastfrie, mens et par fugler hadde én eller to plastbiter i magen.

I 2023 gjennomførte forskerne et nytt studie på 15 havhest-unger i Kongsfjorden i Svalbard. Alle fuglene hadde en helsefarlig mengde plast i magen. Nå presenteres funnene.

– Magen til en havhest-unge er på størrelse med en 20-kroning. Seks av fuglene hadde mer enn 100 plastbiter i magen, og en fugl hadde en rekordmengde på 424 plastbiter i magen, forteller miljøgiftforsker ved instituttet, Geir Wing Gabrielsen.

Det var Svalbardposten som først omtalte saken.

Sjøfugler blir påvirket av forurensingen mennesker etterlater seg. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt

Bekymringsverdig

Størrelsen på plastbitene funnet i fuglene var mellom én og syv millimeter. Gabrielsen beskriver noen biter som store og skarpe, mens andre som lange, tynne tråder.

– Vi så skade i tarmveggene til fuglene, fordi disse trådende går gjennom tarmvegger og magesekker og danner sår. De store plastbitene blokkerer også overgangen fra magen til tarmen.

Grunnen til at det ble forsket utelukkende på unge sjøfugler, er fordi tidligere funn har vist at de inneholder mer plast enn voksne fugler.

– Fugleungene får mat fra foreldrene, og denne maten inneholder plast. Foreldrene «tømmer seg» for plast i ungene, og derfor har de mindre plast i sine mager.

All plasten på bildet befant seg i magesekken til én havhest. Foto: Andre Marhaug / Norsk Polarinstitutt

Forskeren understreker at mengden plast som ble funnet i fuglene er bekymringsverdig for arten. På Bjørnøya i Barentshavet har de registrert at bestanden havhester går ned.

– Jeg mener at plastforurensingen må være en av grunnene, sier Gabrielsen og fortsetter:

– Jeg må bare si at man blir deprimert når man ser ting som dette. Havhesten er en veldig spesiell fugl som kan bli opptil 60 år. Dette er en fugl som nettopp har forlatt redet og skal møte verden, og så ender det slik.