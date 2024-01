Det sier daglig leder Tor Erik Lysø ved Båt og Motorservice i Vikna.

- Jeg er sikker på at dette blir en god arbeidsplass, repliserer rederen.

Remi Hatland har store forventninger til «Ragnhild Hatland» som er proppfull av tidsriktig og «grønn» teknologi.

Velkjente Båt og Motorservice AS på Vikna har bygget kystfiskefartøy i en årrekke. Men 50-fotingen som forlot anlegget i forrige uke, er ikke av det vante slaget.

- Vi har akkurat bygget vår første båt i det grønne skiftet. Vi håper det blir flere, sier daglig leder Tor Erik Lysø. Han er storfornøyd med innsatsen fra både ansatte og samarbeidspartnere som gjorde dette mulig.

Tipp topp moderne utstyrt men mange nyutviklede løsninger Foto: BÅT OG MOTORSERVICE AS

- Så langt vi kjenner til, er dette den første fiskebåten i denne størrelsen som har fått montert denne type Veth-propeller.

Propell på elmotor

«Ragnhild Hatland» på 14,99 x 7,3 meter er verftets første fartøy med dieselelektrisk hybrid framdrift, det vil si at motor produserer kun strøm, som via kraftige kabler overføres til to elektriske propellmotorer i hekken - samt til alle andre elektriske installasjoner om bord. Dieselektrisk framdrift er blitt mer og mer vanlig de siste årene, men i en fiskebåt hører altså dette til sjeldenhetene.

Metoden har gitt nye utfordringer for den erfarne båtbyggeren, men også nye muligheter.

Krevende byggeprosess

- Det er krevende å bygge for det grønne skiftet, det er jo ikke mange du kan spørre når du står fast. Med det var ikke mer krevende enn at vi fikk det til, sier Lysø.

- All kred til Remi Hatland som turte å tenke alternativt.

En fornøyd reder Remi Hatland sier til Kyst og Fjord at fiskere har alltid vært opptatt av å ta i bruk ny teknologi.

– I sin tid fantes det argumenter mot å ta motoren i bruk og i stedet beholde seilet. Slik ble det ikke. Og folk var skeptisk til garngreieren, i dag må de ligge på land om den ikke fungerer. Om akkurat denne investeringa lønner seg, vet jeg ikke, men det visste man heller ikke den gangen, sier han.

Komforten er det ingen ting å si på. Det er fire lugarer med til sammen syv senger. Foto: BÅT OG MOTORSERVICE AS

Tre motorer

Tradisjonell framdrift for en kystfiskebåt sikres vanligvis med én hovedmotor, samt et aggregat. Sistnevnte kan tjene som reserve fremdrift, men skal først og fremst produsere ombordstrømmen.

I buken på «Ragnhild Hatland» finner du ikke én, men tre generatorer. Og siden det er kabler og ikke propellakslinger som går ut av de tre, står båtbyggeren fritt til å plassere maskinene der han vil. Slik kan rederen få maksimal utnyttelse av plassen i båten, det vil si få størst mulig lasterom.

To motorer er plassert i hekken på «Ragnhild Hatland», den tredje litt lenger fram. Alle tre står i maskinrommet.

Men dieselelektrisk framdrift har også en klar nedside: Plass. Energilageret – batteriene – krever mye volum. Tunge batteripakker kan riktignok erstatte tradisjonell, «død» ballast i fartøyet, men samtidig må de være lett tilgjengelig for servicepersonell. Derfor kan de ikke plasseres hvor som helst.

Båten kan snus alle veier på grunn av det spesielle propellsystemet. Foto: BÅT OG MOTORSERVICE AS

– Man kan heller ikke herje fritt med stabiliteten på et slikt fartøy, sier Lysø, som konkluderer:

- Alt i alt sitter man igjen med et maskineri som er litt mer plasskrevende enn vanlig.

Kan snus alle veier

Under hekken sitter to såkalte «podder»; vridbare elmotorer med hver sin 900 millimeters propell. Poddene kan snus alle veier og skyve båten framover, bakover eller sideveis.

Fordi batteripakken er en konstant energireserve, kan båten greie seg med litt mindre motorkraft enn andre båter av samme størrelse. Korte perioder med ekstra energibehov dekkes inn av batteriene, og når båten ligger ved kai, trengs ikke at motor eller aggregat står og går for å gi strøm og varme om bord.

Reder Remi Hatland her sammen med Fiskarlagets Hanna Bakke-Jensen. Foto: BÅT OG MOTORSERVICE AS

- Vi så det veldig godt nå på slutten, da folk bodde i båten i siste del av byggeperioden. Det var tilstrekkelig å holde én motor i gang i 1,5 time for å dekke hotellbehovet for strøm i et helt døgn. Resten av tida var det velsignet stille, sier Lysø.

Stor vekt på trivsel

Remi Hatland, som for øvrig er god kompis med båtbyggeren, har lagt stor vekt på trivsel om bord. Han berømmer Ytre Namdal Snekkeri AS for et nydelig interiørarbeid, i eik.

- Jeg er sikker på at dette blir en god arbeidsplass for vårt mannskap på fire, sier Hatland, som ikke tør love når båten gjør sitt første sjøvær. Først må båten få fabrikk om bord, hos Latech i Lofoten.

– Det jeg kan love, er at vi skal på havet så fort vi kan.

Kort om «Ragnhild Hatland»:

Båten er en hybrid med 3 x dieselgeneratorer av typen Catepillar C 9.3 270 bkw IMO III som sammen med batteripakke på 300 kwh sørger for fremdrift og annet effektbehov.

Propeller av typen Veth på 2 x 265 kw L-drive VL-200 poder.

Båten er en shelltret 14,99x7,3m ca 88 m3 lasterom) av den nyutviklede serien VEST NJORD som verftet har utviklet sammen med Marin Design.

Båten er rigget for snurrevad og not.

RSW på 4 x lastetanker

Vacum til lasting og lossing

Kombivinsjer 2 x 8000 kg

Innredning for 7 mann fordelt på 4 lugarer.