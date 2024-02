- Hensikten er å legge en langsiktig plan for vedlikehold og reparasjoner av disse anleggene, skriver Kystverket på egen hjemmeside. Kartleggingen skal være fullført i 2024.

Gir oversikt over behov

– Vi vurderer blant annet hvorvidt anleggene er tilpasset den fremtidige påvirkningen av klimaendringer. Kartleggingen er gjort gjennom befaringer og omfatter også droneinnmåling, og vil danne grunnlaget når vi planlegger fremtidige oppgraderinger av infrastrukturen. Den gir oss en oversikt over behov for vedlikeholdet slik at vi kan legge en langsiktig plan for vedlikehold og reparasjoner samt legge innsatsen til de mest prekære behovene først, sier Jostein Bøhlerengen Moe, avdelingsleder for utbygging i Kystverket.

Landet er langt, og fiskerihavnene mange. Snart er Kystverket ferdig med å kartlegge alle havnene.

Finnmark først

De 400 statlige fiskerihavnene omfatter totalt 656 moloer og 241 kaier. I 2022 ble tilstanden i 41 fiskerihavner kartlagt fordelt på 65 moloer og 18 allmenningskaier i Finnmark. Og i 2023 er tilstanden i 182 fiskerihavner kartlagt fordelt på Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Nordland og Troms fylke. Dette omhandlet totalt 264 moloer og 90 kaier.

– Ved utgangen av 2023 var vi ferdige med tilstandskartlegging av 55 prosent av fiskerihavnene. De resterende 177 havnene med 327 moloer og 133 kaier ligger i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag fylker. Planen er å bli ferdig med tilstandskartleggingen i løpet av inneværende år, opplyser Moe.

11 havner i dårlig stand

Status ved årsskiftet er at det er registrert 323 moloer. Av dem er 11 vurdert til tilstandsgrad 3 (dårlig stand), 107 til tilstandsgrad 2 (brukbar stand), 172 til tilstandsgrad 1 (god stand) og 33 til tilstandsgrad 0 (meget god stand).

Samtidig er det registrert 107 allmenningskaier. Av dem er 18 vurdert til tilstandsgrad 3 (dårlig stand), 43 til tilstandsgrad 2 (brukbar stand), 42 til tilstandsgrad 1 (god stand) og 4 til tilstandsgrad 0 (meget god stand).

Staten har investert enorme summer på moloen i Laukvik, men dette er krevende. Godtvettersundet molo har stor skade på innsiden av moloen der 10–15 store blokker har rast ut. Foto: Torjus Alnæs Hoven/Kystverket

Orkanen Ingunn

– Etter orkanen Ingunn sendte vi ut en henvendelse til alle kystkommunene om de har registrert skader på noen av våre moloer og allmenningskaier. I de tilfellene der vi får tilbakemelding om skader vil vi vurdere å ta en befaring, forklarer avdelingsleder Moe, og minner avslutningsvis om at man kan melde inn både moloskader og innspill til farvannstiltak på www.kystverket.no/farvannsinnspill.

400 er blitt til 376

For ordens skyld; ved tilstandskartleggingens oppstart var det 400 statlige fiskerihavner, med eierskap fordelt på både fylker og Kystverket. I ettertid har ansvaret for alle statlige fiskerihavner blitt tilbakeført til Kystverket. Da ble de fleste fiskerihavnene tilbakeført til Kystverkets eie, men med noen unntak. Noen fiskerihavner har også blitt avhendet, slik at antallet ved siste årsskifte var redusert til 376 statlige fiskerihavner.