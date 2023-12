Norge, EU og Storbritannia har i dag undertegnet en trepartsavtale om kvotefastsettelse og forvaltning av fellesbestandene i Nordsjøen.

Partene har vedtatt en totalkvote for torsk for 2024 på 31.301 tonn, som er en økning på 15 prosent sammenlignet med kvoten for 2023. Denne kvoten omfatter torsk vest for Skottland. Kvoten som er avsatt til Nordsjøen er 24.900 tonn. Norsk kvote er 4233 tonn.

Partene er også enige om å videreføre stenging av gytefeltene for torsk i 2024. Stengingene finner sted i første kvartal.

Partene har videre vedtatt kvoter for nordsjøsild som samlet er 532.166 tonn. Dette er en økning på 28,3 prosent sammenlignet med 2023. Den norske kvoten er 147.994 tonn.

For sei har partene vedtatt en totalkvote på 73.815 tonn, som er en økning på 25 prosent. Norsk kvote er 34.776 tonn.

For hyse har partene vedtatt en totalkvote på 101.420 tonn, som er en økning på 17,8 prosent. Den norske kvoten er 23.327 tonn.

- Det er gledelig at vi er i mål med forhandlingene med EU og Storbritannia. Dette innebærer at vi er enige om kvoter for viktige bestander vi forvalter sammen i Nordsjøen. Dette er avgjørende for en bærekraftig forvaltning, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.