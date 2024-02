Den fargerike politikeren satte sitt preg på både Stortinget, kysten og hele den norske offentligheten.

Han kjempet for kysten og for kvalfangst hele livet. Da Greenpeace-aksjonister lenket seg fast til båten hans på 90-tallet da den lå til kai i Tromsø, truet med han like gjerne med å sette dem av på Bjørnøya på Svalbard.

Bastesen mente selv at han ikke trengte å lese så mange bøker, siden han levde livet sitt som en roman - «om ikkje nødvendigvis en prisbelønna en», la han raskt til.

Bastesen på stemmefiske i Bodø. Foto: ERIK VEIGÅRD / NTB

Han skal begraves 1. mars i Brønnøy kirke, på Helgeland i Nordland. Han gikk bort søndag, 78 år gammel.

VG har samlet et knippe av hans gullkorn:

Fullasta fiskerfartøy og gravide kvinnfolk gjør mæ glad

Steinar Bastesen og Per Bjørung spiser lutefisk med tilbehør, øl og akevitt på Theatercafeen i 2001. Foto: MAGNAR KIRKNES / VG

Bastesen skøyt sin første kval som 11-åring, og tok NRK med på sin siste kvalfangst i 2012.

Å skyte kval er ikke noe problem. Det er bare å sikte, og trekke av.

Bastesen på ryggen til en okse i år 2000. Foto: PÅL R. HANSEN / VG

Kvalfangeren har hundrevis av sitater om kval og sjømat. Vi må nøye oss med et utvalg:

Dei sei at kvalen e så intelligent at han søng? Korsen veit de at han søng? Det kan jo hend han bare bannes!

Bastesen på vei til slottsmiddag. Foto: LINE MØLLER / VG

I tillegg til kvalkjøtt var Bastesen også glad i måseegg:

Ærfuglegg e også å anbefale. Det e jo forbudt, men her må æ kunne få anbefale en viss forsiktig bruk av sivil ulydighet.

Bastesen avbildet i 2019.

Bastesen ble valgt til Stortinget i 1997 for Tverrpolitisk folkevalgte, men brøt med dem i 1999 og dannet Kystpartiet.

De fleste politikeran æ treff har vært politikera heile sitt liv. Æ gjorde det omvendt. Æ var først tredve-førti år i yrkeslivet, og så blei æ politiker. Du kan tru de andre politikeran syns det e eksotisk når æ fortelle dem om kossen virkeligheta ser ut.

Steinar Bastesen og Thorvald Stoltenberg. Foto: ESPEN EGIL HANSEN / VG

Bastesen fikk konfiskert sin ikoniske selskinnsvest under et møte i USA på nittitallet om kvalfangst. Vesten ble returnert med en beklagelse fra amerikanerne.

No e hain Steinar dein einaste i værden som kain ifør' sæ sælskinnvæst på amerikansk jord. Me' myindiheitan sin vælsingnelse.

På vei inn i sentralbanksjefens nyttårsmiddag. Foto: FRODE HANSEN / VG

Da Thorbjørn Jagland hadde planer om å privatisere Postverket, fikk han en kontant replikk fra Steinar Bastesen.

Posten skal ikke gå med overskudd, Posten skal gå med post!

Kommentator Egon Holstad har skrevet en tekst om Posten - med utgangspunkt i nettopp dette sitatet.

Bastesen på sitt eget Stortings-kontor. Foto: PAUL PAIEWONSKY / VG

Sauebøndene gikk ikke klar av Bastesens replikker.

Sauebønder - de er så dumme i hodet at de trur at du kan sette en laptop i fra deg på Karl Johan i mai, og når du kommer tilbake i september, så står den der urørt.

Det gjorde heller ikke økonomene:

Det e naturresursan som e basis for pengeøkonomien her i landet, men det står det svært lite om i lærebøkern tel økonoman. De snakke berre om mikroøkonomi og makroøkonomi og inflasjon. Det høres ut som de e på italiensk resturant hele gjengen!

Bastesen på oksen - igjen. Foto: PÅL R. HANSEN / VG

Bastesen uttalte seg om tidligere kommunalminister Sylvia Brustad (Ap) fra Elverum i Hedmark.

Æ lo heile tida i begynnelsen fordi ho hadde sånn artig Vazelina Bilopphøggers-dialekt. Heilt tel æ skjønte at ho faktisk meinte alvor.

Bastesen fotograferer VGs fotograf. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Sitatene er hentet fra Gamle avis-artikler, TV-innslag, debatter og boka «Bastesens beste» av Steinar Bastesen og Morten Lorentzen.