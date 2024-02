– Det var nok rimelig dramatisk for dem, det vil jeg tro, sier brannsjef Ola Gabrielsen i Gamvik til VG om ulykken som skjedde torsdag forrige uke.

– Det går bra med alle sammen - det var fokus nummer én, forteller Albert Eggertsson, som eier båten, til VG.

– Et stort problem

I videoen kan du høre ham kommunisere med mannskapet, som forteller om store problemer, over radioen.

– Albert, det er et stort problem. Båten er i ferd med å synke og ligger fullstendig på siden, sier skipperen.

Man kan se at båten først ligger godt over på siden - før den har lagt seg enda mer over når den er inne ved moloen i Gamvik.

– Kom igjen! Kom deg ut! Roper et av de fire mannskapene til en av kollegaene som klatrer ut av båten, og får vann opp til livet.

Båteier Eggertson sier de ikke vet hva det var som gikk galt ennå.

– Båten er på vei til verftet nå, så de kommer til å prøve å finne ut av det sier han til VG tirsdag.

VG har ikke lyktes å komme direkte i kontakt med de fire mannskapene som var ombord i båten. Én av dem har gitt videoen av dramaet til et nyhetsbyrå. Videoene ble også postet på TikTok før helga.

Fikk hjelp av annen båt

Det gikk galt ikke lenge etter at båten gikk fra Gamvik torsdag, og skulle på sjøen, forteller brannsjef Gabrielsen til VG.

– Et stykke nedfor Slettnes merket skipperen at båten ble litt rar, så snudde han. Da de var kommet nesten til Gamvik la den seg over omtrent 45 grader, eller kanskje litt mer, sier Gabrielsen.

Båten tok seg likevel sakte men sikkert inn mot Gamvik. Da de kom innenfor havnen la den seg 90 grader over på siden, forteller brannsjefen.

– Det var en båt ved kaia som enten skulle levere eller på sjøen som kastet loss da han så de kom rundt moloen. Tre av mannskapet kom seg om bord der, en havna i sjøen, sier han.

Han sier redningsaksjonen gikk raskt, med mange som hjalp til. Og selv om det gikk bra med de fire som var om bord i båten, sier han det må ha vært en dramatisk opplevelse.