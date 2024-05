Midlene er tiltenkt kartlegging av kystkommunenes og fiskerinæringens status, utfordringer og muligheter.

Det er og meningen at midlene skal kunne finansiere tiltak innenfor fiskeriene hvor det kreves hurtig innsats.

– Kvotene blir lavere

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) sier at rammevilkårene har vært gode for fiskeriene de senere år, men påpeker at man nå ser at dette endrer seg.

– Ressursgrunnlaget er i tilbakegang og kvotene blir lavere. Noe som skaper uforutsigbarhet, truer økonomien, sysselsettingen og samfunnsutviklingen.

– Det er derfor vi nå gjør denne satsingen. Fylkeskommunen skal være en viktig motor for utviklingen av Finnmarkssamfunnet, sier Bønå.

Når fylkeskommunen nå har bevilget 4,2 millioner kroner er det med en forventning om at dette vil bli matchet av statlige midler over Statsbudsjettet eller gjennom ekstraordinære satsinger, opplyses det videre.

– Bidrar lite

– Regjeringen bidrar lite til å hjelpe kysten av Finnmark i en vanskelig situasjon. Både marked, biologi og politikk legger stein på byrden for mange fiskerisamfunn i starten av en krise. Derfor vil Finnmark fylkeskommune som en start hjelpe mange lokalsamfunn videre. Vi håper også at regjeringen ser situasjonen som vi gjør, og velger å stille opp i en vanskelig tid, presiserer fylkesordfører Hans-Jacob Bønå.