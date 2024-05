· Norge eksporterte 9 653 tonn sild til en verdi av 181 millioner kroner i april

· Verdien falt med 3 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor

· Volumet falt med 14 prosent

· Polen, Egypt og Litauen var de største markedene for sild i april

- Med en reduksjon i kvoten på NVG-sild med 34 prosent, er det forventet lavere eksportvolum. Prisene er også på et høyt nivå, og det ble satt rekord på fryst NVG-filet uten skinn, både i norske kroner og euro, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen til Sjømatrådets nettsider.

Lite utbud og bra etterspørsel

Med 20,66 kroner per kilo ligger prisen 22 prosent over samme periode i fjor. For samme periode var prisen i euro 1,77 mot 1,46, en økning på 21 prosent.

- Generelt preges bildet for sild av lite utbud og bra etterspørsel. I tillegg gir en svak krone høye prisnivåer mot de viktigste Euro-markedene, sier Johnsen.