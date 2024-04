Arbeiderpartet melder at de har oppnådd enighet med de øvrige partiene om kvotemeldlinga, og at resultatet legges frem nå klokken 12.

Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF har blitt enige om kvotemeldingen, melder Ap i en pressemelding i forkant av pressekonferansen.

– Det er «ufattelig», sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til NTB. Regjeringen bryter løftene de kom med i Hurdalsplattformen, mener han.

– De sa de skulle snu utviklingen, snu sentraliseringen, og at retten til å fiske skal havne på færre hender. Det er ikke til å tro at de velger mer sentralisering og at retten til å fiske skal havne på stadig færre hender, sier han.

Venstre fornøyd

Venstres næringspolitiske talsperson Alfred Bjørlo sier han er svært glad for at det nå er landet en bred politisk enighet om rammevilkårene for fiskerinæringa og fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene.

