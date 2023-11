Fitjar Mekaniske Verksted leverte tidligere i høst sin fjerde båt til Finnsnes Dykk og Anleggservice AS. Båten er rederiets første med det såkalte FMV-designet og er en nå selskapets stolthet. Verftet selv karakteriserte den som landets kanskje tøffeste da den ble overlevert.

Senjaklassen

«Mimmi» er bygget i den såkalte Senjaklassen og måler 34,05 meter i lengde og har en bredde på 12,6 meter. Fartøyet har blitt innredet for et mannskap på syv personer fordelt i en tomannslugar og fem enkeltmanns-lugarer.

Båten er for øvrig bygd i sin helhet ved Fitjar Mekaniske Verksted.

1 / 4







Finnsnes Dykk og Anleggservice AS som er blitt et av Nord-Norges toneangivende dykkerselskap, har et sterkt miljøfokus. Det gjenspeiles i «Mimmi». Båten er utstyrt med en kraftig batteripakke som har en kapasitet på 1445 kWh, noe som gir ti timers arbeidstid på én enkelt lading. Samtidig er ladeegenskapene svært høye. Etter kun to timer på en generator blir batteriene fulladet, og båten er klar for nye oppdrag.

Råsterk båt

Båten er drevet av en hovedmotor fra Yanmar Europe av typen 6EY22AWS, med en yteevne på 1340 kW. I tillegg har den en Pon Power C32-SR5 hjelpemotor med en kapasitet på 950 ekW. Havneaggregatet er av typen Caterpillar.

Propellanlegget er levert av Finnøy Gear & Propeller og inkluderer to-trinns gear PTI/PTO med en kapasitet på 1000 kW. For manøvrering har båten elektriske thrustere fra Shottel, med 300 kW akter og 350 kW forut.

På dekk er «FDA Mimmi» utstyrt med en Palfinger PFM 4500-kran i tillegg til to Palfinger PK150000-kraner, som gir båten økt fleksibilitet og funksjonalitet under oppdrag.

Fitjar Mekaniske Verksted og rederiet har fra før et langvarig samarbeid. Tidligere har verftet levert tre andre båter til rederiet. I 2016 overleverte de båtene «Niklas», «Hans» og «Emilie».

Har seks fartøy

Finnsnes Dykk & Anleggservice AS har til sammen seks fartøy. Selskapet har spesialisert seg på tjenester til havbruksnæringen, maritim anleggsvirksomhet samt offentlige dykkeroppdrag. I tillegg til dykkere har rederiet mer enn 40 båtførere og matroser.