– En handelsavtale med India , som har en av verdens største økonomier, er gode nyheter for sjømatnæringen, slår bransjeorganisasjonen Sjømat Norge fast.

Sjømatnæringen har lenge sett potensialet i dette enorme markedet med tett på 1,5 milliarder innbyggere, skriver de på sine nettsider, og fortsetter:

Svært høye tollsatser på de fleste sjømatprodukter har satt en stopper for markedsutviklingen og eksporten fra Norge.

– Gjennom avtalen vil en stor andel av våre sjømatprodukter oppnå frihandel etter en nedtrappingsperiode over noen år. Dette vil i praksis gradvis åpne det indiske markedet for norske sjømatprodukter. Det blir spennende å følge utviklingen i årene framover, ikke minst for pelagisk sjømat som sild og makrell, sier adm dir Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Sjømat Norge konstaterer at det er enkelte bedrifter som dessverre har grunn til å være skuffet over deler av forhandlingsresultatet, ettersom enkelte sjømatprodukter ikke er omfattet av avtalen.

– Norge er verdens største eksport av sjømat, og vi er avhengig av at myndighetene tilrettelegger for konkurransedyktig markedsadgang for våre produkter.

Sjømat Norge gir Regjeringen ros for arbeidet med å komme havn med en avtale med India.

– Dette gir næringen forhåpninger om styrket arbeid og god framgang også i andre markeder. Fra næringens side forventes det at myndighetene må legge betydelig innsats i å bedre markedsadgangen til viktige markeder som EU og Japan, poengterer Ystmark.