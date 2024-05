Onsdag dukket en noe uvanlig auksjon opp på nettsiden auksjonen.no, i havet av sykler, biler og eiendom.

Den gamle flytebrygga, som i mange år har ligget trofast i havet ved Torghuken, er lagt ut for salg.

Det er Tromsø Havn KF som eier brygga, og som nå ønsker å bli kvitt den.

– Vi håper det er noen der ute som kan ha bruk for den, forteller Knut-Ivar Bendiksen ved Tromsø Havn KF.

Ikke minstepris

Flytebrygga er lagt ut på auksjon, og har ingen minstepris. I skrivende stund har den mottatt 7 bud og ligger for øyeblikket på 14.000 kroner.

– Er ikke det ganske lite for en stor flytebrygge som dette?

– Det er fryktelig vanskelig å sette pris på noe som dette, og vi er for så vidt glade hvis det er noen der ute som ser nytten i den. Ønsket er ikke å tjene så mye på den, men å finne noen som får bruk for den, forklarer Bendiksen.

Auksjonen går med forbehold om at vinneren selv organiserer for demontering og bortfrakt av bryggen, samt kjørerampen som er inkludert.

– Selve bryggen er lett å frakte, da den følger etter båten. Det som gjør det utfordrende er kjørerampen som følger med, og derfor ønsker vi å selge dette som en helhet.

Auksjonen har sluttdato 15. mai, og Tromsø Havn skriver at den nye eieren kan begynne arbeidet med fjerning allerede 20. mai.

«Det er et ufravikelig krav at bryggen og kjørerampen blir fjernet fra lokasjon senest 10. juni», skrives det videre.

Nye Torghuken

For Tromsø Havn KF har store planer for kaiområdet ved Kystens Hus. Dermed var det naturlig at det gamle må ut før det nye kan komme inn.

– Det skal være flytebrygger som går langs kaiene, som de vi i dag har rett sør for flytebrygga. Den fungerer nok godt som den er i dag, men den er ikke med i fornyelsen vi ønsker av Torghuken, og derfor må den bort, sier Bendiksen.

– Vi tror området blir finere når vi er ferdig med arbeidet og håper noen kan finne bruk for den gamle flytebrygga enten det er noen private, en forening eller en organisasjon.

Hermes II, også en kjent figur i havnebassenget, har vært fast inventar sammen med flytebrygga. Bendiksen forteller at det fortsatt skal være status etter oppgraderingen.

– Det er en fantastisk fin båt, som vi fortsatt skal få plass til.