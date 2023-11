De to brødrene har drevet en 13-meters «mellombåt» med samme navn etter at forrige Snarsetværing ble solgt i 2021. Gleden over å kunne ta i bruk den nye 15-metringen er stor, og etter travle dager med klargjøring hjemme i Bø bar det i helga nordover for å starte jakten etter de 400 tonnene med sild som gjenstår på årets kvote.

Motiv fra brua, der man har oversikt over det meste. Foto: Grovfjord båtbyggeri

Venter på bedre forhold

Da Kyst og Fjord snakket med Hjalmar Olsen mandag lå de i Alta og ventet på lossing til føringsbåt, før de skulle ut og gjøre et nytt forsøk på silda. Etter de første kastene på Øksfjorden i helga var båten bortimot fullastet mellom 60 og 70 tonn om bord, men forholdene var ifølge Olsen ikke optimale.

- Det var dårlige forhold, silda gikk djupt og forsvant. Nå hører vi meldinger om at det er godt med sild på Altafjorden, men den står djupt her også. Så vi venter på bedre forhold og skal prøve på nytt i ettermiddag.

Skryter av verftet

Uansett betegner han den første turen som en god start. Alt er nytt og skal kjøres inn, og brødrene har allerede notert seg et par ting som skal justeres etter at de har tatt årets sild og tatt juleferie. Da legges båten i Grovfjord for å gjøre finjusteringer, før de drar nordover igjen over nyttår og fortsetter sildefisket på neste års kvote.

- Det handler bare om å justere litt småting som vi erfarer nå. De har gjort en glimrende jobb på båtbyggeriet, det er dyktige folk, ingen tvil om det. Alt virker kjempeflott, så all honnør til Grovfjord, sier Hjalmar Olsen.

Trauste valg

De gikk for tradisjonelle oppsett på det meste da båten ble utstyrt.

- Elektriske løsninger er ikke tema ennå. Vi trenger mye kraft i det fisket vi driver, og det elektriske utstyret tar så mye plass at det har vi ikke prioritert. Det er tross alt bare en 15-meters båt.

Men med en bredde på hele 7,5 meter er Snarsetværing en virkelig dryg skute i sin klasse. Båten er den største som er levert fra Grovfjord båtbyggeri etter at de har levert en lang serie sjarker i størrelsen 10 til 13 meter. Båten har samme design som sine mindre søsken, og levner liten tvil om hvor den er bygget.

Effektiv og fleksibel

For brødrene Olsen betyr nybåten en mer effektiv arbeidshverdag, der de vil være i stand til å drive båten med et mannskap på tre under hvitfiskeriet, med behov for en fjerde person i mannskapet under notfisket etter sild og makrell.

- Men når man først ansetter en fjerde så blir den nok med fast hele året, sier Hjalmar.

Han regner med at de vil være mer på leit etter andre fiskeslag som sei og hyse nå som torskekvotene går ned, og antar de må belage seg til å tilbringe mer tid i Finnmark for å sikre seg mer av disse slagene.

- Da vi planla denne båten var det bedre tider enn vi ser i dag. Men vi har planlagt den med så fleksible muligheter som mulig, og det er viktig i disse tider.

Med en bredde på 7,5 meter er «Snarsetværing» en av de drygeste 15-metringene som er å finne. Foto: Grovfjord båtbyggeri

Fra fabrikken. Foto: Grovfjord båtbyggeri

Fra byssa. Foto: Grovfjord båtbyggeri

I motorrommet har rederne satset tradisjonelt og solid. Foto: Grovfjord båtbyggeri