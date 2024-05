Innføringen av kvoter på de tidligere kvotefrie artene lange og brosme har skapt store problemer, spesielt for lineflåten som opplever at bestemmelsen om 20 prosent innblanding av brosme i praksis gjør dem avskåret fra fisket.

Fiskeridirektoratet innførte 1. april stopp i direktefisket etter brosme, og tillot 20 prosent maksimal innblanding av brosme per uke. Verdien av brosme som tas utover denne prosenten blir inndratt av salgslagene.

Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss erkjenner i en pressemelding onsdags morgen at reguleringen kan bli bedre.

- Dagens regulering av brosme og lange er relativt ny, og det er behov for å gjøre justeringer underveis for å treffe riktig. Fiskeridirektoratet vil følge fisket nøye og foreta ytterligere justeringer ved behov. Jeg vil bruke sesongen til å innhente kunnskap frem mot neste års reguleringer, slik at vi får til et hensiktsmessig og bærekraftig fiske, sier Næss i pressemeldingen.

- Næringen har hatt store utfordringer med å møte begrensningene som er satt. Det gjøres derfor nå mindre justeringer for å lette på utfordringene i andre fiskerier med innblanding av disse artene, sier Sivertsen Næss.

I fisket etter brosme ber Nærings- og fiskeridepartementet om at Fiskeridirektoratet justerer opp tillatt innblanding av brosme fra 20 prosent til 40 prosent med umiddelbar virkning.

I fisket etter lange gis Fiskeridirektoratet myndighet til å utsette vurderingen av om fisket etter lange bør stoppes.