Det melder Sjømatrådet, etter at de stakk av med førsteplassen i kategorien «Consumer Products – Regional Focus», med bidraget «An epic saga of taste, sustainability and success».

- Anerkjennelse av Sjømatrådet

Det var i New York torsdag i forrige uke at den prestisjefylte prisutdelingen Anvil Awards gikk av stabelen. Sjømatutsending til USA, Anne-Kristine Øen, tok stolt imot Silver Anvil på vegne av Sjømatrådet og sjømatnæringa.

– Dette er en stor anerkjennelse av alt det strategiske arbeidet som Norges sjømatråd har utrettet i USA i samarbeid med vår PR-partner Padilla. Mye av suksessen bunner i det tette samarbeidet med Sjømatrådets fagavdelinger i Tromsø, og selvsagt også med sjømatnæringen hjemme, forteller Sjømatutsending til USA, Anne-Kristine Øen.

Berømmer næringa i Norge

– Sjømatnæringen har vært fantastisk flinke til å ta imot representanter fra USA når vi har vært på reise til Norge. De berømmes av amerikanerne – særlig for sin åpenhet og villighet til å dele tid og kunnskap. Dette er blant faktorene som har gjort at vi så raskt har kommet opp i fart, og har klart å levere resultater som legges merke til etter relativt kort tid, forteller Øen.

Sterke navn på podiet

Det er stor bredde i nominerte og vinnere i prisutdelingen. Noen av de heldige som også kunne gå hjem med en pris denne kvelden, var DHL Supply Chain, Tabasco brand, McDonald’s USA, Duracell og Library of Congress.

Selve kåringen tar utgangspunkt i flere faktorer. Noe av det som påvirker avgjørelsen, er planen for markedsaktivitetene, hvordan arbeidet ble utført og hva resultatet ble. Kåringen tar dermed utgangspunkt helheten av en kampanje, og belønner ikke nødvendigvis kun de største budsjettene.

– I 2023 rettet vi et sterkt fokus mot laks som produktkategori i USA, og hadde et ekstra stort budsjett. Hele 30 millioner kroner var øremerket til laksekampanjer. Vi la opp til en bred kampanje, der vi både jobbet direkte mot konsument og business-to-business-segmentet. Vi hadde spesielt sterke resultater på digitale medieflater, sier Øen.

Stor rekkevidde

Kampanjene i USA har vært utviklet for flere typer medier og flater. Anne-Kristine Øen forteller engasjert om hvilke verktøy som har blitt tatt i bruk for å vinne frem med vellykkede kampanjer i USA:

– Vi kjører helintegrerte kampanjer med influencere, synlighet i butikk, ikke-lineært «connected TV» (som tilsvarer kanaler som Netflix og HBO), og «geo-fencing» – der vi driver med digital inngjerding av butikker vi har kampanjer i. Instacart har også vært en stor suksess for oss – det er en portal der man bestiller varer som så leveres rett hjem til forbruker, forklarer Øen.

Her kan du lese mer om det amerikanske sjømatmarkedet.