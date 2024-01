Gruveselskapet Nordic Mining er i gang med å kappe toppen av Engebøfjellet for å dra nytte av en av verdens største forekomster av mineralet rutil.

80 prosent av det knuste fjellet skal deponeres i Førdefjorden.

Det tilsvarer millioner av tonn med steinstøv på bunnen av en fjord med en drøss truede arter.

Nordic Mining har nemlig fått tillatelse til å deponere opp mot 170 millioner tonn gruveavfall i fjorden.

Gruven på Engebøfjellet blir den første i Norge på 40 år. Bildet er tatt i september 2023. Foto: Gisle Oddstad / VG

Havforskningsinstituttet mener gruveprosjektet truer livet i fjorden:

– Alt liv sentralt i deponiområdet vil begraves og dø, sier forsker Terje van der Meeren til VG.

Planene om sjødeponi har også satt sinnene i kok blant miljøbevegelsen og store deler av lokalsamfunnet i bygda Vevring. VG besøkte bygda i høst.

I høst endte den 15 år lange striden i Oslo tingrett – og forrige uke kom dommen: Miljøbevegelsen tapte «fjordsøksmålet» på alle punkter.

Havforskningsinstituttet, som er et statlig forskningssenter, vitnet på miljøbevegelsens side under rettssaken – mot staten.

Førdefjorden har nemlig gyteområder både for torsk og rødlistede arter.

Dette er striden om Førdefjorden Vis mer ↓ Selskapet Nordic Mining skal utvinne rutil og granat fra et dagbrudd i Engebøfjellet i Sunnfjord kommune. Byggingen av anlegget er i full sving og driftsstart er planlagt til høsten 2024.

Avfallet fra gruvedriften skal deponeres på bunnen av Førdefjorden. Mengden tilsvarer 80 prosent av det knuste fjellet – som utgjør opp mot 170 millioner tonn knust stein.

Det er håndteringen av avfallet som vakt reaksjoner blant miljøbevegelsen og store deler av lokalsamfunnet i bygda Vevring.

Striden har pågått siden Nordic Mining søkte om tillatelse i 2008. Det hele endte med at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøkte staten for å ha godkjent planene.

Det såkalte «fjordsøksmålet» gikk i Oslo tingrett i høst. Forrige uke kom dommen: Miljøbevegelsen tapte mot staten, som vant på alle punkter. Les også: Faktisk.no: Derfor tillater Norge sjødeponi for gruveavfall

Partiklene kan spre seg

Havforskningsinstituttet avdekket de rødlistede artene gjennom to tokter i Førdefjorden – et i november 2021 og et i februar 2022.

Terje van der Meeren vitnet i rettssaken mot staten. Foto: Tor Even Mathisen / Havforskningsinstituttet

Funnene ble offentliggjort sommeren 2023. Havforskningsinstituttet opplyser at artsmangfoldet har blitt bekreftet også av nyere datainnsamling.

– Hva gjør Førdefjorden spesiell?

– Dette er en av de aller mest artsrike fjordene på Vestlandet, sier van der Meeren.

Artsmangfoldet gjelder både antall arter – og antall individer av disse artene.

Gruveavfallet består for det meste av finmalt stein. I fjorden vil de størstesteinpartiklene synke til bunns ved utslippspunktet.

Derfor vant staten Vis mer ↓ I retten argumenterte staten med at vedtakene om Engebøfjellet samsvarer med gjeldende miljødirektiver.

Dommen omtalte også kunnskapen som forvaltningen hadde om miljøkonsekvenser da deponiplanene ble godkjent. Da dommen ble kjent, kalte regjeringsadvokaten denne for «tilstrekkelig».

Dommen viser også til en uttalelse fra Miljødirektoratet om at «tiltaket både vil medføre betydelige fordeler og betydelige ulemper».

Etter en «skjønnsmessig vurdering» av miljøkonsekvenser og verdiskapning, mener de at de «foreslåtte vilkårene er forsvarlig». Dette er kun utdrag fra dommen. Den kan leses i sin helhet her.

Mindre partikler vil imidlertid bre seg utover i større avstand fra dette punktet, ifølge havforskeren.

– Kan dumpingen få konsekvenser for resten av fjorden, utover selve deponiområdet?

– Det vet vi ikke helt. Men det er gjort overvåkning av slike utslipp andre steder som viser at finpartiklene i gruveavfallet er funnet langt unna utslippspunktet, for eksempel i Ranfjorden, sier van der Meeren.

– Ikke bærekraftig

Havforskeren var blant forskerne som vitnet mot staten i Oslo tingrett.

Der rådet han til å være føre var. Det er nemlig usikkert hvor store de økologiske effektene vil bli.

– Utgangspunktet er at Havforskningsinstituttet ikke anser dette som bærekraftig bruk av fjorden, sier van der Meeren.

Under Engebøfjellet finnes det enorme mengder av det ettertraktede mineralet rutil, men gruveavfallet havner i fjorden. Bildet er tatt i Vevring i september. Foto: Gisle Oddstad / VG

Årsakene er som følger:

Avfallsmengden det er gitt tillatelse til

Fare for spredning av finpartikler til større deler av fjordens økosystem

Nærheten til vernet laksefjord

Fare for gyteområder, og dermed fare for redusert rekruttering hos fiskearter som er av interesse både med tanke på rødliste, kommersiell fiske og fritidsfiske

– Er det håp om at området kan våkne til live igjen?

– Det er det ulike syn på. Det vil uansett ta mye tid før økosystemet på bunnen er tilbake til en normaltilstand upåvirket av gruveavfallet. Gruveavfallet inneholder ikke organisk materiale som en del bunndyr lever av.

Van der Meeren understreker:

– Det er trygt å si at det kan ta mange tiår før sporene fra avfallet viskes helt ut.

Deponiområdet scoret høyest

Det var Guldborg Søvik som ledet Havforskningsinstituttets tokter i Førdefjorden.

Hun forteller om en rik fjord med et særlig artsmangfold i det planlagte deponiområdet:

– Dette området har høy biodiversitet sammenlignet med andre vestlandsfjorder, forklarer hun overfor VG.

Forskerne bruker en indeks på artsmangfold, basert på både antall arter og antall individer per art.

– Jo jevnere indeksen er, jo høyere mangfold er det. På det ene toktet scoret deponiområdet høyest blant de undersøkte fjordene på Vestlandet, forklarer Søvik.

Avfallet fra gruven på Engebøfjellet skal deponeres fra et prosessanlegget ved fjordkanten. Det samme området er sjeldent rik på arter, ifølge Havforskningsinstituttet. Foto: Gisle Oddstad / VG

Når gruveavfallet havner i fjorden, vil havbunnen endre karakter, sier hun:

– Habitatet ødelegges. Færre arter vil kunne leve i dette nye sedimentet. Økosystemet vil bli mye fattigere, sier Søvik.

Blant artsmangfoldet i Førdefjorden, ble det altså funnet to rødlistede arter: Bambuskorall og blålange.

Sistnevnte har status som «sterkt truet». I tillegg er funnet av den i Førdefjorden er særlig spesielt:

– For første gang har vi funnet en gytende blålange på et vitenskapelig tokt. Det er en dypvannsfisk som vil miste habitatet sitt i denne delen av Førdefjorden, sier Søvik.

Blålange lever på flere hundre meters dyp. Nå står habitatet i Førdefjorden i fare. Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Også bambuskorallen er unik, forklarer Søvik.

– Den er spesiell fordi den stort sett kun er utbredt i Norge. Derfor har vi et særskilt ansvar for å ta vare på den, sier hun.

I tillegg trekker van der Meeren frem kysttorsken, som også er nevnt i tillatelsen til selve deponiet.

– Vi har gjort store funn av torskeegg i området og påvist ålegressenger, som er viktige oppvekstområder for fiskeyngel, sier han.

Dette er en fisk som er i dårlig forfatning i hele Sør-Norge, ifølge Havforskningsinstituttet.

– Gyteområdet for torsk i denne delen av Førdefjorden er vurdert som regionalt viktig, understreker van der Meeren.