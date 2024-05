Fylkeskommunen som kjøper ferjetjenestene hos rederiet Boreal Sjø er langt fra fornøyd med leveransen, og Finnmark fylkeskommune skriver i en pressemelding at de vil innkalle operatøren til en gjennomgang av kontrakt, og forventning til leveransen.

Det er selskapet Boreal Sjø AS som har kontrakt på de tre sambandene som har utgangspunkt i Øksfjord, og som binder Vestre Loppa og Hasvik med fastlandet. Kontrakten løper fra 2016 – 2025, og gjennomføres med LNG-fartøyene M/F Hasvik og M/F Bergsfjord.

Konstituert leder for kollektivtransport i Finnmark fylkeskommune, Lars Engerengen, forteller at i henhold til kontrakt skal rederiet sette inn reservefartøy etter et gitt antall dager.

– Det har ikke skjedd. Når vi i tillegg blir informert om at reservefartøyet går i rute annet sted i landet, så liker vi det svært dårlig, sier Engerengen i en pressemelding.

Det er tredje gangen dette skjer bare siste året.

– Vi skal innkalle operatøren til en samtale, samt sanksjonere i henhold til hva som er mulig i kontrakten, avslutter Engerengen.