Det er NRK som melder om rekefiskere helt sør i landet, som raser etter at kystvakta har vært på inspeksjon. Nå frykter de for hele næringen etter at den «sovende regelen» har våknet til liv.

– Jeg frykter for hele næringa. Med regler som dette, og alt de pålegger oss, så går man konkurs, sier Jan Andersen, skipper på reketråleren «Lillevig». I likhet med to andre skippere på Sørlandet ble han stoppet av Kystvakten torsdag forrige uke, med beskjed om å gå til kai for å overholde hviletidskravene.

Krever styrmann

Regelen sier nemlig at det skal være mist en styrmann i tillegg til skipper om bord i fiskefartøy som er over 15 meter. Det er et krav det ikke er mulig å følge, ifølge Andersen.

– Man tjener ikke nok penger. Det er så dyrt i dag. Styrmenn får man ikke tak i, og ikke får vi lov til å bruke utenlandske styrmenn heller.

– De kom om bord og kikket på papirene. Alt var ålreit, men jeg mangla styrmann.

Ingen av de tre trålerne har tidligere fått påpakning fra kontrollmyndighetene, til tross for at hviletidskravet kom i 2012.

Fiskerne mener kravet har vært en «sovende regel», uten konsekvent håndheving.

Mange båter med kun én skipper

Andersen forteller til NRK at han tok kontakt med noen i Sjøfartsdirektoratet.

– Han sa at jeg bare måtte komme meg i land, og at jeg ikke kunne ligge ute med kun én skipper. Til NRK sier Andersen at det er mange båter i dette området som kun har én skipper.

– Det er snakk om en 15–20 båter i området som kun har én skipper. Da kan du jo ikke ut på sjøen og fiske fordi du er redd for å bli stoppet hele tiden.

Følger bare gyldig regelverk

Sjøfartsdirektoratet er ikke enig i at hviletidskravet har vært en «sovende regel».

– Det stemmer at vi ikke har hatt så mange kontroller på dette. Men vi har ikke noe som heter sovende regelverk. Regelverket er gyldig, og da må vi håndheve det når vi kommer over tilfeller hvor det er brudd på reglene.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus. Han har likevel forståelse for fiskernes frustrasjon.

– Jeg har forståelse for at det kan være krevende for mange økonomisk. Næringa sliter med å få tak i nok folk. Men samtidig er regelverket der av en grunn.

Kontrollene som ble gjennomført forrige uke var et samarbeid mellom Kystvakten og direktoratet.

- Handler om sikkerhet

– Det handler om sikkerhet, og om å sikre retten til hvile, sier Aarhus.

Han forklarer at det ikke er mulig å få hvile dersom man kun er én navigatør om bord, og man skal være lenge ute på sjøen.

Jan Andersen er uenig og mener kravet ikke handler om sikkerhet.

– De folka som er her og på andre båter er kompetente folk. Skal byråkrater som sitter på et kontor, og som aldri har vært ute i en båt få bestemme over oss? Det er jo galskap, sier Andersen.