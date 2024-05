Fiskarlagsleder Kåre Heggebø hilser justeringene i brosmereguleringen høyst velkommen.

– Et godt og viktig grep, det sier leder Kåre Heggebø om at Nærings- og fiskeridepartementet onsdag besluttet å gi Fiskeridirektoratet myndighet til å gjøre endringer i reguleringen av fisket etter brosme og lange i nord for fartøy under 28 meter.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss skrev i en pressemelding onsdag at dagens regulering av brosme og lange er relativt ny, og det er behov for å gjøre justeringer underveis for å treffe riktig. Departementet besluttet å øke tillatt innblanding av brosme fra 20 til 40 prosent, og åpnet for å utsette beslutningen om å innføre maksimalkvoter for lange.

Etter stoppen i direktefiske etter brosme 1. april har spesielt lineflåten opplevd store problemer med å holde seg innenfor de gjeldende prosenter, og Råfisklaget har inndratt verdien av store mengder brosme som er fanget utover tillatt innblandingsprosent.

For mange fiskere har reguleringen betydd at de i praksis er avskåret fra sitt vanlige fiskeri.

Kåre Heggebø skriver i en pressemelding at det fra Norges Fiskarlags side ble gitt umiddelbart tilbakemelding på at det ville være nødvendig med tilpasninger for å bidra til at annet fiske kunne pågå.

– Det er avgjørende at det nå kommer åpninger for å tilrettelegge for dette viktige blandingsfisket. Fiske etter flere arter kan bli sterkt skadelidende om denne typen justeringer ikke kom fort på plass, sier Kåre Heggebø.

Fiskarlaget har vært opptatt av og bedt om tilpasninger for å kunne holde aktiviteten i gang i både fiskeflåten og fiskeindustrien.

– Så er det helt nødvendig at forskningsinnsatsen styrkes, fiskerne kjenner seg ikke igjen i gjeldende kvoteråd, avslutter lederen i Fiskarlaget.