Det norske selskapet er nærmest blitt legendarisk, etter at Hestvik for snart 30 år siden kombinerte data fra GPS, kartleser og ekkolodd - og lagret alt. Slik kunne hver enkelt fisker laget sitt eget kart av havbunnen, og jo flere ganger hun gikk over det samme området, dess bedre og mer detaljrikt ble kartet.

Med det nye ekkoloddet får fiskeren også se alle sine historiske ekkoloddregistreringer.

Finner nye mønstre

- Tradisjonelle ekkolodd viser fisk og bunn glidende fra høyre mot venstre over skjemen. Så fort bildet passerer venstrekanten, ramler dataene utenfor og går tapt. Men med dette ekkoloddet blir alt tatt vare på, sier Hestvik i en pressemelding.

- Siden Olex husker alle ping, kan man over tid se om det er mønstre i hvor fisken står. Olex viser ekkodataene på to måter, både som et klassisk ekkoloddbilde, og som all fisk som fargede «blobber» på kartet. Vannaktig blått er ingen fisk, grønt og gult er mer, og mørkerødt er maks. Med en slider kan man justere intensiteten. Fiskemarkeringene er gjennomsiktige, slik at bunnen også vises.

- Slik kan man se hvordan bunnen ser ut under fisken, og få en forståelse for hvorfor fisken står akkurat der, sier han.

Det er masse fisk over flyvraket. A og B viser fra og til for streken på loddet.

Alle data brukes

Å ha ekkoloddbildet inne på skjermen er en naturlig måte å bruke systemet på, påpeker Hestvik.

- Mange fiskere har en Olexskjerm stående i et vindu bak i styrhuset, slik at de kan se den fra dekk. Da er det praktisk å ha med loddet også, sier Hestvik.

Ekkoloddfokusert

- Olex har alltid vært et ekkoloddfokusert system, der loddskuddene brukes til å bygge opp havbunnskartet. Siden vannsøyledataene egentlig tar liten plass i forhold til lagringskapasiteten til datamaskinen, kan Olex ta vare på samtlige data som loddet gir fra seg, til evig tid.

- Det vises på kartet hvor musen peker på ekkoloddbildet. Om du klikker, festes et merke. Med et knappetrykk kan du skifte mellom nåtid og historikk. Ved å klikke på en fiskemarkering på kartet, vises pingene slik de kom fra det nye systemet OS1.

Økt kunnskap om fiskeadferd

Hestvik tror dette vil føre til bedre kunnskap om hvordan fisk oppfører seg. Som eksempel forteller han hvordan systemet viser fisk som samler seg over et flyvrak på havbunnen.

- Ved å passere over vraket gjentatte ganger gjennom et halvår, har vi sett hvordan fisken alltid står på samme sted, opptil 20-30 meter over vraket. Flyet har ligget der i 77 år, likevel er det som en magnet på fisk, mens like bortenfor er havet stort sett tomt.

- Et annet sted i fjorden er det et utstrakt fiske med snurrevad. Der viser systemet vårt at selv om det er godt med fisk, står den oftest 15 meter eller høyere over bunnen, som om fisken har lært å stille seg høyere enn der snurrevaden kan nå den.