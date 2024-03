KV «Bergen» har gjennomført resurskontroll i Nordsjøen og Skagerrak siste uka, melder Kystvakten på sosiale medier.

Meldingen sier følgende:

– I flere områder er det avdekket store utfordringer med for mye fisk under minstemål. For å bidra til en bærekraftig bestandsutvikling har Kystvakten opprettet flere aktsomhetsområder sør i Nordsjøen.