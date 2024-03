– På vegne av all norsk sjømat, «Seafood from Norway» og «Godfisk» er vi enormt stolte over å kunngjøre vårt samarbeid med Haaland, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer i en pressemelding.

– Haaland er anerkjent som en av verdens beste fotballspillere og er en gigantisk profil med uovertruffen global synlighet. Matchen med norsk sjømat, som etterspørres, kjøpes og nytes over hele kloden, er åpenbar. Å kunne slå sammen to av Norges beste eksportvarer og sterkeste merkevarer fyller oss med enorm stolthet, fortsetter Chramer.

– Sjømat har vært en del av mitt kosthold i oppveksten. Norsk sjømat, som jeg anser som verdens beste, har fortsatt en naturlig plass i livet mitt. Norges sjømatråd gjør en viktig jobb med å inspirere og bygge kunnskap om god og sunn sjømat globalt og hjemme i Norge. Derfor er det helt naturlig for meg å gå inn i dette samarbeidet, sier Erling Braut Haaland i samme pressemelding.