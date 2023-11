Det vil si helt hjemme var den ikke, men levert med godsbåt til Båtsfjord. Dermed gjenstår det ennå noen timers gange, før Lars Jøran Wickstrøm kan fortøye sin nye Nor-Dan 35 hjemme i Vestre Jakobselv i Vadsø.

Vadsøfiskeren er ikke i tvil om at dette blir en skikkelig arbeidshest som samtidig blir en god arbeidsplass. Han har de siste årene fisket med samme båttype og vet at Nor-Dan-båtene er som skapt for fiske på Finnmarkskysten.

Tredje til Vadsø i år

«Sjøliv» er samtidig den tredje Nor-Dan båten han er med å hente til Vadsø i år. De to andre tilhører fiskarkollega Tom Erik Erikstad som han ror sammen med. Men dette er Wickstrøms andre båt fra samme merke, så han er derfor svært fornøyd med båttypen.

Nybåten som har fått navnet «Sjøliv» ble overlevert fra verftet allerede 5. oktober, men kom først nordover natt til tirsdag - med godsbåt til Båtsfjord.

Kraftplugg

«Sjøliv» er en Nor-Dan 35-sjark med bulb som er spesielt designet for garn-, line- og teinefiske. Den er utstyrt med en kraftig Volvo D7-motor med 266 hestekrefter. Girsystemet er levert av KGK, med ZF280 og cruisecommand-teknologi.

For maksimal manøvrerbarhet og effektivitet er båten utstyrt med hekk- og baugthruster. Det er også montert ekstra hydraulikkpumpe for å gi båten økt funksjonalitet.

35-fotingen er utstyrt med navigasjonssystemer fra Simrad og Sailorsmate.

Etter overleveringen i begynnelsen av måneden ble den tatt til Smådal Mekaniske på Leinøy, der den ble utstyrt med dekksutrustning.

Mye nytt

Nå ser Lars Jøran Wickstrøm fram til å ta båten i bruk. Selv om han fra før er godt kjent med båttypen, er «Sjøliv» ekstra godt utrustet slik at det er et helt nytt fartøy sammenlignet med gammelbåten fra samme verft som han nå har solgt.

Da Kyst og Fjord pratet med Wickstrøm mandag ettermiddag var han ennå på sjøen. Han var da i ferd med å avslutte sjøværet for å ta turen over Varangerhalvøya for å ta i mot nybåten i løpet av natten.